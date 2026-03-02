Feuer in Mehrparteienhaus in Graz: Bewohner rettet sich selbst

Sonntagabend, dem 1. März, kam es in einem Mehrparteienhaus in Graz-Liebenau zu einem Wohnungsbrand. Ein 36-jähriger Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wurde jedoch leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 21 Uhr brach in einer Wohnung, aus mittlerweile bekannten Gründen, ein Brand aus. Nach ersten Erhebungen dürfte angebranntes Kochgut (Speiseöl) den Brand ausgelöst haben. Der Wohnungsbewohner konnte sich noch selbstständig aus der Wohnung in Sicherheit bringen, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren.

36-jähriger Mann verletzt

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in ein Grazer Krankenhaus verbracht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.