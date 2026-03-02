Arnold Schwarzenegger: Zieht sein Museum jetzt von Graz nach Wien?

Rund um Arnold Schwarzenegger sorgt ein Thema derzeit für Gesprächsstoff: Verdichten sich die Pläne für ein neues Museum in Wien? Anlass ist sein 80. Geburtstag im Jahr 2027. Hinter den Kulissen soll es bereits Gespräche geben.

Das Geburtshaus in Thal bei Graz gilt bislang als weltweit einziges offizielles Museum, das Schwarzeneggers Namen trägt und von ihm unterstützt wird. Besucher finden dort Erinnerungsstücke aus seiner Zeit als Bodybuilder, Hollywood-Star und Gouverneur. Nun mehren sich jedoch Hinweise, dass in Wien ein weiteres Museum entstehen könnte, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Der runde Geburtstag 2027 wäre ein symbolträchtiger Zeitpunkt. In politischen Kreisen wird das Thema offenbar aufmerksam verfolgt, denn Schwarzeneggers Name hat internationale Strahlkraft.

Politische Dimension

Ein Museum zu Ehren des wohl bekanntesten Österreichers ist mehr als nur Kultur, es ist auch Standortpolitik. Tourismus, internationale Aufmerksamkeit, Image: All das spielt eine Rolle. Wien würde mit einem neuen Museum zweifellos profitieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Bedeutung das für Thal hätte. Nach Informationen aus dem Umfeld sollen jedoch keine „Zelte abgebrochen“ werden. Vielmehr könnte es auf eine Ergänzung oder Neuaufstellung hinauslaufen, bei der das Geburtshaus weiterhin eine Rolle spielt.

© Region Graz Das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal ist ein richtiger Besuchermagnet.

Offene Fragen

Fix ist: Arnold Schwarzenegger wird 2027 80 Jahre alt. Bereits im Juni wird er wieder in Österreich erwartet, wenn er zum Austrian World Summit lädt. Ob dann auch Details zu möglichen Museumsplänen bekanntgegeben werden, bleibt abzuwarten.