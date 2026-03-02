Unfall-Hotspot in Graz: Mega-Kreuzung wird jetzt entschärft

Jahrelang galt sie als neuralgischer Punkt im Stadtverkehr, nun folgt der Umbau: Die Kreuzung rund um Rösselmühlgasse und Lazarettgasse wird ab 30. März umfassend neu gestaltet. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Oktober.

Die Kreuzung zählt seit Jahren zu den sensibelsten Verkehrsknoten im Grazer Stadtgebiet. Mehrere Verkehrsachsen treffen hier aufeinander, Buslinien queren, Fußgänger und Radfahrer teilen sich teils enge Übergänge. Immer wieder kam es zu Unfällen. Mit dem nun angekündigten Umbau reagiert die Stadt auf diese Problemlage. Neben einer technischen Optimierung der Ampelanlagen sollen vor allem übersichtlichere Verkehrsführungen das Risiko reduzieren, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Ziel ist es, Konfliktpunkte zu entschärfen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich zu erhöhen. Ein zentrales Element sind die Haltestellen der Buslinien 40, 67 und N3. Sie werden barrierefrei ausgebaut und neu angeordnet, um das Ein- und Aussteigen komfortabler zu machen. Gleichzeitig werden Fahrbahnen und Gehsteige saniert.

Mehr Grün, neue Leitungen, monatelange Sperren

Der Umbau ist jedoch mehr als eine reine Verkehrsmaßnahme. Auch unterirdisch wird gearbeitet: Fernwärme-, Wasser- und Stromleitungen sowie der Kanal werden erneuert. Zudem erhält die Straßenbeleuchtung eine Modernisierung. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung des Mikroklimas. Geplant sind zusätzliche Grünflächen, die Hitzeinseln reduzieren und den öffentlichen Raum aufwerten sollen. Für Autofahrer bringt das Projekt Einschränkungen. Die Elisabethinergasse wird während der gesamten Bauzeit nur einspurig und ausschließlich in Richtung Norden befahrbar sein. Zudem gilt ein Linksabbiegeverbot in die Ungergasse. Umleitungen werden ausgeschildert. Bis Ende Oktober soll die Großbaustelle abgeschlossen sein. Danach soll die Kreuzung nicht nur moderner aussehen, sondern vor allem eines sein: sicherer als zuvor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert