Wohnungsbrand in Graz: Bewohner mussten evakuiert werden

Am Sonntag, dem 1. März , wurde die Berufsfeuerwehr Graz um 21 Uhr zu einem Brand in die Konrad-Hopferwieser-Gasse 5 alarmiert. Mehrere Personen hatten Rauchentwicklung im Stiegenhaus gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung bereits vom Roten Kreuz versorgt. Zahlreiche Hausbewohner hatten das Gebäude vorsorglich verlassen und hielten sich vor dem Wohnhaus auf. Sofort rückte ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr in das Gebäude vor. Zunächst wurde das verrauchte Stiegenhaus gesichert und rauchfrei gemacht. In der Wohnung konnte der Brand rasch lokalisiert werden, der Brandherd befand sich in der Küche.

©BF Graz Die Küche ist gänzlich ausgebrannt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Entrauchungs- und Sicherungsarbeiten durch. Auch alle angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert, um eine Ausbreitung auszuschließen. Nach rund einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz.