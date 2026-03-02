Skip to content
Region auswählen:
/ ©BF Graz
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Wohnung in Graz, die in Flammen steht.
Mehrere Personen hatten Rauchentwicklung im Stiegenhaus sowie sichtbare Flammen aus einem Wohnungsfenster gemeldet.
Graz
02/03/2026
BF Graz im Einsatz

Wohnungsbrand in Graz: Bewohner mussten evakuiert werden

Am Sonntag, dem 1. März , wurde die Berufsfeuerwehr Graz um 21 Uhr zu einem Brand in die Konrad-Hopferwieser-Gasse 5 alarmiert. Mehrere Personen hatten Rauchentwicklung im Stiegenhaus gemeldet.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung bereits vom Roten Kreuz versorgt. Zahlreiche Hausbewohner hatten das Gebäude vorsorglich verlassen und hielten sich vor dem Wohnhaus auf. Sofort rückte ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr in das Gebäude vor. Zunächst wurde das verrauchte Stiegenhaus gesichert und rauchfrei gemacht. In der Wohnung konnte der Brand rasch lokalisiert werden, der Brandherd befand sich in der Küche.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Wohnung in Graz, die in Flammen steht.
©BF Graz
Die Küche ist gänzlich ausgebrannt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Entrauchungs- und Sicherungsarbeiten durch. Auch alle angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert, um eine Ausbreitung auszuschließen. Nach rund einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Wohnung in Graz, die in Flammen steht.
©BF Graz
Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand unter Kontrolle bringen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: