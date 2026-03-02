Wettbewerb „prima la musica“ bringt 571 junge Musiktalente nach Graz

Im neu gestalteten Konzertsaal des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums wurde heute (2. März 2026) der bevorstehende Landeswettbewerb „prima la musica“ 2026 in der Steiermark präsentiert. Der Wettbewerb, der von 4. bis 15. März 2026 im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und an der Kunstuniversität Graz stattfindet, bringt junge Musikerinnen und Musiker aus der gesamten Steiermark zusammen. Die besten Teilnehmenden qualifizieren sich überdies für den Bundeswettbewerb. Die jungen Musiker treten in einer Vielzahl von Kategorien an: Solowertungen für Klavier-, Streich und Zupfinstrumente sowie Kammermusikwertungen für Blas- und Schlaginstrumente. Bewertet werden nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch musikalischer Ausdruck, Interpretation und Bühnenpräsenz. Mit einer Rekordzahl an Anmeldungen ist die diesjährige Ausgabe die größte in der Geschichte des Landeswettbewerbs.

Konservatorium in neuem Design

Gleichzeitig wurden auch die neu gestalteten Räumlichkeiten des Konservatoriums der Medienöffentlichkeit präsentiert. Um knapp 900.000 Euro wurden in den vergangenen drei Jahren bestehende Räumlichkeiten zu Proberäumen adaptiert und ein neuer Konzertsaal sowie ein moderner Unterrichtsraum geschaffen. Bildungslandesrat Stefan Hermann betonte die zentrale Bedeutung der steirischen Musikschulen für die künstlerische Ausbildung junger Menschen und hob die Wichtigkeit der Investitionen in das Konservatorium hervor. „Der abermalige Teilnehmerrekord bei ‚prima la musica‘ zeigt, dass unsere jungen Talente mit großer Begeisterung und Engagement musizieren – und dass die Musikschulen in der Steiermark hervorragende Arbeit leisten. Die Steiermark kann stolz auf ihre Musiktradition und auf ihre hervorragende musikalische Ausbildung sein. Um diese hohe Qualität aufrechterhalten und weitertragen zu können, ist es wichtig, die notwendigen finanziellen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Mit den neu geschaffenen Räumlichkeiten ist ein großer Schritt in diese Richtung gelungen. Mein Dank gilt den Musikschulen, den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, den Familien, die ihre Kinder unterstützen und natürlich den Organisatoren dieses großartigen Wettbewerbs“, so der Bildungslandesrat.

©Land Steiermark/Robert Binder Pianistin Idil Naz Alici begleitete die Pressekonferenz mit ihren Darbietungen.

Eduard Lanner, Direktor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums und Bundesfachbeirat, strich den genauen Umfang der Umbauarbeiten hervor: „Mit drei Umbauphasen wurden von 2023 bis 2026 die Räumlichkeiten des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums erweitert. In Umbauphase eins wurden Räume im ersten und dritten Stock am Entenplatz 1a zu Büros für die Administration und die Musikschulservicestelle adaptiert. Nach dem Umzug der Administration in die neuen Räumlichkeiten mit Juli 2024 wurden als zweiter Schritt die ehemaligen Büros im Bereich Entenplatz 1b in Unterrichts- und Übungsräume umgebaut. Dieser zweite Bauabschnitt war im Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Seit 2025 wurden dann das ehemalige Restaurant ‚Coco-Quadrat‘ am Entenplatz 1a in einen Seminar- und Vorlesungsraum und das ehemalige ‚Blasmusikinformationszentrum‘ im Erdgeschoss des Gebäudes Entenplatz 1b in einen kleinen Konzertsaal umgebaut. Insgesamt stehen dem Konservatorium somit neun weitere Unterrichts- und Übungsräume, zwei weitere Säle und ein Besprechungsraum zur Verfügung. Einige Kategorien des Wettbewerbs ‚prima la musica‘ finden 2026 im neuen kleinen Konzertsaal statt.“

Preisträgerkonzert in der Oper Graz

Der Vorsitzende des Landesfachbeirates Robert Ederer zeigt sich erfreut über den anhaltenden Zuwachs an jungen Talenten im Rahmen des Wettbewerbes: „Mit 571 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 414 Wertungen verzeichnet ‚prima la musica‘ Steiermark 2026 eine Steigerung von mehr als zehn Prozent gegenüber 2024. Damit setzt sich der erfreuliche Aufwärtstrend des traditionsreichen Jugendmusikwettbewerbs fort. Alleine 345 Teilnehmer stellen sich in Solowertungen dem Bewerb – 233 finden sich in insgesamt 66 Ensembles zusammen. Besonders erfreulich ist dabei die große stilistische Bandbreite – von klassischem Klavier über Volksmusik bis hin zu Zupf- und Streichinstrumenten. An den elf Wettbewerbstagen werden somit über 100 Stunden Netto-Vorspielzeit geboten. Mit dem Bewerb in der Kategorie ‚Drumset-Solo‘ wird überdies in diesem Jahr eine neue Kategorie in das Bewerbsprogramm aufgenommen.“ Den feierlichen Abschluss des Wettbewerbs bildet das große Preisträgerkonzert am 18. April 2026 in der Oper Graz, bei dem die herausragendsten jungen Musiker der Steiermark ihr Können einem breiten Publikum präsentieren werden.