Uni Graz zeigt Wanderausstellung zu Social Media, KI & Demokratie

Gefilterte Informationen, Verschwörungstheorien, Fake News – über soziale Medien und Algorithmen versuchen bestimmte Gruppen und Konzerne die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Ihr Ziel: Grundrechte und Meinungsvielfalt zu schwächen und Macht zu übernehmen. In einer neuen Ausstellung widmen sich Forschende der Uni Graz gemeinsam mit Schülern den Auswirkungen von sozialen Medien und KI auf die Demokratie. In begleitenden Workshops wollen die Wissenschaftler die jungen Menschen anregen, eigene Vorstellungen von einer sozial und ökologisch lebenswerten Zukunft zu entwerfen und diese aktiv mitzugestalten. Eröffnet wird die als Wanderausstellung für Schulen konzipierte Schau am 9. März 2026 im Gymnasium Dreihackengasse Graz.

Uni Graz Forschende gestalten Ausstellung für Schulen

Auftrag der Demokratie ist es, Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit und freie Wahlen zu schützen, sowie Bildung und Teilhabe für alle möglich zu machen. Diese Werte haben dazu geführt, dass sich die Demokratie als Staatsform in vielen Teile der Welt durchgesetzt hat. Doch heute ist sie zunehmend in Gefahr. Welche Rolle digitale Technologien dabei spielen, thematisiert eine neue Ausstellung, die speziell für Schulen gestaltet wurde. Darin zeigen die Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik, die Soziologinnen Juliane Jarke und Pia Grumeth-Zechner, die Informatikerin Jana Lasser sowie die Philosoph:innen Julian F. Müller und Daniela G. Camhy, wie sie sich mit ihrer Forschung für Demokratie und eine von sozialer Verantwortung und Vielfalt geprägte Gesellschaft einsetzen. Darüber hinaus laden sie die Schüler:innen in Workshops ein, darüber nachzudenken, in welcher Welt sie zukünftig leben wollen und was sie tun können, damit ihre Wünsche Wirklichkeit werden.

Ziel: Junge Menschen für Demokratie begeistern

„Digitale Technologien können Demokratie gefährden. Angesichts von Manipulation und Polarisierung braucht es neue Handlungsräume, wie sie die Forschung der Universität Graz eröffnet. Damit zeigt die Ausstellung Möglichkeiten und Wege in eine positive Zukunft auf. Für mich ist eindrucksvoll, dass die Imagination im gemeinsamen Ausdenken von Zukunftsbildern großes Gewicht bekommt“, sagt Astrid Kury, Leiterin der Akademie Graz und Kuratorin der Ausstellung. Auch Markus Fallenböck, Vizerektor der Universität Graz, betont die Bedeutung des Projekts: „Als größte Forschungs- und Bildungseinrichtung der Steiermark bringt sich die Universität Graz aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein. Dazu gehört, im Dialog mit der Gesellschaft Antworten auf neue Herausforderungen zu finden. Schulen sind dabei wichtige Partner. Mit der aktuellen Ausstellung wollen wir gemeinsam junge Menschen für die Demokratie begeistern.“