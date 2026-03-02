Neue Sorten: Charly Temmel eröffnet Eissaison in Graz

Am Montag eröffnete Charly Temmel die Eissaison in der Grazer Innenstadt. Für das traditionelle Werbeplakat griff in diesem Jahr Promi-Gast Herbert Prohaska zum Stift. Kunden können sich außerdem auf drei neue Eissorten freuen.

Gute Nachrichten für alle Naschkatzen. Am Montag, 2. März, startete Charly Temmel in seinem Eissalon in der Grazer Herrengasse in die neue Eissaison. „Die Eissaison 2026 ist heute in der Herrengasse offiziell eröffnet worden“, verkündet der „Eiskönig“ auch in den Sozialen Medien. Wie jedes Jahr durfte auch diesmal ein prominenter Gast das traditionelle Werbeplakat gestalten – heuer war Österreichs Fußball-Legende Herbert Prohaska an der Reihe.

Diese neuen Eissorten gibt es heuer bei Charly Temmel

Eisfans dürfen sich freuen, denn das Sortiment wurde um drei neue Sorten erweitert: Apfelstrudel, Marzipan und Zimt-Karamell. Der Preis bleibt unverändert, eine Kugel Eis kostet weiterhin 2,40 Euro.