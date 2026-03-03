Hundebiss in Graz: 9-Jähriger bei Angriff verletzt

Ein 9-jähriger Bub ist am Samstagnachmittag in der Grazer Niesenbergergasse von einem Hund attackiert und verletzt worden. Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 31-jährigen Halter wird nun ermittelt.

Am Samstagnachmittag, dem 28. Februar, ist in der Grazer Niesenbergergasse ein 9-jähriger Bub von einem Hund attackiert und verletzt worden, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr, als das Kind mit Freunden unterwegs zu einer Parkanlage war. Laut Polizei musste der Schüler im Krankenhaus behandelt werden. Der 31-jährige Hundehalter wird angezeigt.

Angriff auf dem Weg zum Fußballplatz

Mehrere Kinder waren zu Fuß in Richtung Grünfläche unterwegs, um dort Fußball zu spielen. Zeitgleich ging ein Mann mit seinem Hund auf dem gegenüberliegenden Gehsteig spazieren. Aus bislang ungeklärter Ursache lief das Tier auf die Gruppe zu und biss den 9-Jährigen im Bereich von Oberarm und Schulter. Passanten reagierten rasch und verständigten Polizei sowie Rettung. Der Bub wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins LKH Graz gebracht. Nach medizinischer Abklärung konnten keine schweren Verletzungen festgestellt werden. Das Kind blieb zur Beobachtung im Spital.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ob der Hund ordnungsgemäß angeleint war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 31-jährige Halter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.