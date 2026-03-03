Antipasti, Dolce, Vino: Grazer Mariahilferplatz wird zur Piazza

Der Frühling zeigt sich wieder von seiner sonnigen Seite, rechtzeitig zum Start der italienischen Woche am Grazer Mariahilferplatz. Beim italienischen Markt warten Antipasti, Dolce und mediterrane Spezialitäten auf Besucher.

Nach einem kurzen Frühlingsintermezzo am Wochenende und einem kühleren Wochenstart kehrt die Sonne zurück. Passend dazu verwandelt sich der Grazer Mariahilferplatz in eine kleine Piazza. Der italienische Markt ist zu Gast, mit Spezialitäten, die Lust auf Urlaub machen.

Antipasti, Käse und süße Verführungen

An mehreren Marktständen stapeln sich luftgetrocknete Salami, würziger Pecorino und eingelegte Oliven. Daneben duftet es nach frischer Focaccia und knusprigem Brot. Wer es süß mag, findet Cannoli, Amaretti und andere Desserts, die direkt an eine Reise nach Italien erinnern. Der Markt lädt dazu ein, sich Zutaten für einen Antipasti-Abend mit Freunden mitzunehmen. Besucher haben bis Ende der Woche Zeit sich ein Stück Bella Italia mit nach Hause zu nehmen.