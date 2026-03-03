Graz unter Top 3: Vegane Restaurants boomen weiter

Auch nach dem Veganuary bleibt die Nachfrage nach pflanzenbasierter Küche hoch. Ein aktuelles Ranking zeigt: Graz zählt 2026 erneut zu den Top 3 Städten Österreichs für vegane und vegetarische Restaurants.

Der Jahresbeginn bringt für viele eine Ernährungsumstellung, doch der Trend zur pflanzenbasierten Küche reicht längst über den Veganuary hinaus. Eine aktuelle Analyse des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt: Graz zählt erneut zu den besten Städten Österreichs für Veganer und Vegetarier. Mit 5,28 rein veganen oder vegetarischen Restaurants pro 100.000 Einwohner landet die steirische Landeshauptstadt auf Platz 3.

16 spezialisierte Lokale in Graz

Konkret verfügt Graz über 6 vegane und 10 vegetarische Restaurants. Insgesamt bieten 138 Gastronomiebetriebe vegane oder vegetarische Optionen an. Damit behauptet sich Graz im bundesweiten Vergleich hinter Salzburg (6,31) und Wien (5,33). Besonders Wien liegt in absoluten Zahlen vorne, mit 107 spezialisierten Lokalen. Der anhaltende Trend hat mehrere Gründe: gesundheitliche Aspekte, steigendes Umweltbewusstsein und ethische Überlegungen. Immer mehr Menschen integrieren pflanzliche Gerichte dauerhaft in ihren Speiseplan. Dass Graz hier stark aufgestellt ist, zeigt nicht nur die Zahl spezialisierter Betriebe, sondern auch die breite Verfügbarkeit veggiefreundlicher Alternativen in klassischen Restaurants.

©Holidu Platz 1 ist Salzburg, gefolgt von Wien und Graz.

Café Erde als Beispiel

Zu den bekannten rein veganen Adressen in Graz zählt das Café Erde. Das Lokal setzt auf biologische, fair gehandelte und regionale Zutaten. Besonders gefragt sind wechselnde Mittagsmenüs, hausgemachte Kuchen sowie kreative Bowls und Currys. Das Ranking basiert auf Daten der Plattform „HappyCow“. Berücksichtigt wurden Städte mit mehr als 70.000 Einwohnern. Erhoben wurde die Anzahl rein veganer und vegetarischer Restaurants im Verhältnis zur Bevölkerungszahl (Stand: Februar 2026).