Zeche geprellt in Graz: Strafbefehl gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Weil Rechnungen aus 2021 und 2022 in zwei Grazer Lokalen offen geblieben sein sollen, ist gegen Jimi Blue Ochsenknecht ein Strafbefehl ergangen. Nach einem zurückgezogenen Einspruch ist die Entscheidung nun rechtskräftig.

In der Causa um offene Lokalrechnungen in Graz gibt es eine neue juristische Entscheidung. Gegen den deutschen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht wurde vom Amtsgericht München ein Strafbefehl erlassen. Hintergrund sind ausständige Zahlungen in zwei Betrieben der Aiola-Gruppe, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Causa um Rechnungen in „Miss Cho“ und „Katze Katze“

Laut übereinstimmenden Medienberichten geht es um Konsumationen in den Grazer Lokalen „Miss Cho“ und „Katze Katze“. Bereits aus dem Jahr 2021 soll eine Rechnung in Höhe von rund 1.900 Euro offen geblieben sein. Auch ein weiterer Besuch im März 2022 steht im Raum. Dabei sollen Speisen und Getränke konsumiert worden sein, ohne dass die Rechnung beglichen wurde. Das Amtsgericht München verhängte einen Strafbefehl in Höhe von 80 Tagessätzen. Die konkrete Summe pro Tagessatz liegt laut Berichten im mittleren zweistelligen Bereich. Ursprünglich hätte die Angelegenheit am 2. März vor Gericht verhandelt werden sollen. Nachdem der 34-Jährige jedoch seinen Einspruch zurückgezogen hatte, ist der Strafbefehl nun rechtskräftig. Bereits vor wenigen Monaten war Ochsenknecht in Tirol mit der Justiz konfrontiert, 5 Minuten hat berichtet. Dort wurde wegen schweren Betrugs eine Geldbuße verhängt. Im aktuellen Fall bleibt es bei dem Strafbefehl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 10:04 Uhr aktualisiert