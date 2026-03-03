Hilmteich Graz: Neue Rad-Umleitung ist ab sofort offen

Am Hilmteich steht Radfahrern ab sofort eine provisorische Ausweichroute zur Verfügung. Die Strecke ist täglich von 9 bis 21 Uhr befahrbar und beleuchtet. Die Stadt Graz ersucht um besondere Rücksicht auf Fußgänger.

Im Bereich der Baustelle am Hilmteich, zwischen Spielplatz und Teichufer, wurde eine temporäre Rad-Ausweichroute eingerichtet. Sie ist ab sofort täglich von 9 bis 21 Uhr nutzbar. Zusätzlich sorgt eine provisorische Beleuchtung für mehr Sicherheit in den Abendstunden, so aus dem Büro der Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Gemeinsamer Raum für viele

Die Maßnahme gilt für die Dauer der Bauarbeiten und soll Radfahrenden ein sicheres Weiterkommen ermöglichen. Gleichzeitig soll gewährleitet werden, dass der Hilmteich weiterhin ein stark frequentierter Erholungsraum für Spaziergänger, Familien und Sporttreibende bleibt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Der Hilmteich ist ein Ort für viele: für Menschen zu Fuß, mit dem Rad, für Familien und Erholungssuchende. Damit das gut funktioniert, braucht es gegenseitige Rücksicht.“

©Stadt Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Der Hilmteich ist ein Ort für viele!“

Appell an Radfahrer

Die Stadt Graz ersucht Radfahrer, ihre Geschwindigkeit anzupassen und besonders aufmerksam unterwegs zu sein. Langsames Fahren und gegenseitiger Respekt seien entscheidend, damit der gemeinsam genutzte Bereich für alle sicher bleibt.