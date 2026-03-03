Besonderes Match: Deshalb treten 100 Kinder gegen Sturm Graz Spieler an

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SCR Altach steigt am Sonntag, 8. März 2026, ein besonderes Fußball-Highlight: Um 15.50 Uhr treten 100 fußballbegeisterte Kinder gegen ehemalige und aktuelle Spieler des SK Sturm Graz an.

Nach der Premiere im April des Vorjahres geht das Format nun in die nächste Runde.

Am Sonntag, dem 8. März 2026, wird es etwas ganz Besonderes im Vorfeld des Bundesliga-Spiels gegen den SCR Altach geben: 100 Kids poweredy by Instahelp und Novalabs treten gegen drei ehemalige bzw. aktive Kicker des SK Sturm an. Früh im Stadion sein lohnt sich, denn um 15.50 Uhr geht dieses Match über die Bühne.

100 Kids gegen den Meister geht in nächste Runde

Am Sonntag, dem 8. März 2026, wartet in der Merkur Arena bereits vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Sturm Graz und dem SCR Altach ein besonderes Highlight auf euch. Um 15:50 Uhr gehört der Rasen ganz den Jüngsten: In Kooperation mit 11teamsports und Kronehit fordern 100 Kinder powered by Instahelp und Novalabs drei ehemalige bzw. aktuelle Spieler des SK Sturm Graz heraus. Nach der Premiere im April des Vorjahres geht das außergewöhnliche Format nun in die nächste Runde. Mit den Sturm-Legenden Mario Haas und Jakob Jantscher sowie Jon Gorenc Stanković treffen Erfahrung, Leidenschaft und schwarz-weiße Geschichte auf die geballte Energie von 100 fußballbegeisterten Kids – ein Match, bei dem der Spaß und die Freude am Spiel klar im Mittelpunkt stehen.

Eigene Kidszone eingerichtet

Auch dieses Mal gibt es wieder eine eigene Erlebniswelt für Kinder, direkt neben dem Longin-Klub. Hier können sich die jüngsten Fans austoben, kreativ sein und sich perfekt auf das Match einstimmen.

