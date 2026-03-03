Nach Insolvenz: Dieses Unternehmen übernimmt jetzt Grazer Hotel

Die DORMERO Hotelgruppe setzt ihren Expansionskurs fort und übernimmt das ehemalige Amedia Express Graz Airport Hotel aus der Insolvenz. Das Haus mit 89 Zimmern in der Flughafenstraße 23 (Feldkirchen bei Graz) wird ab Mai 2026 unter dem neuen Namen DORMERO JeHo Graz Airport eröffnet. „Jede Eröffnung ist für uns mehr als nur ein weiterer Standort. Wir sehen in Österreich philosophisch nicht nur einen Markt, sondern eine Heimat für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten – für neue Hotels und neue Erlebnisse für unsere Gäste“, weiß Manuela Halm, CEO der DORMERO Hotel AG.

Zweites Hotel in Graz

In der steirischen Landesstadt wird das Objekt, nach dem SeHo Graz, bereits das zweite Hotel der Gruppe. In ganz Österreich betreibt das Unternehmen damit sechs Hotels. Weltweit zählen sogar rund 70 Hotels zum Portfolio der Hotelgruppe. „Wir sind begeistert, diesen attraktiven Standort am Flughafen Graz übernehmen zu können“, sagt Dr. Ben Dahlheim, Investor und Käufer der Immobilie. „Ich bin ein großer Fan dieses Hauses – früher habe ich hier immer übernachtet, wenn ich meine Tante und meinen Schwiegersohn in Graz besucht habe.“ Michael-Hartmut Berger, COO der DORMERO Hotel AG, ergänzt: „Mit dem neuen DORMERO JeHo Graz Airport schlagen wir ein weiteres Kapitel in Graz auf. Die Stadt boomt und bietet hervorragende Perspektiven für weitere Hotelprojekte. Wir sind überzeugt, dass dies nicht die letzte Erweiterung in dieser dynamischen Region sein wird.“