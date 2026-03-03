1. Steirischer Bildungsgipfel ging heute über die Bühne

Zum ersten Mal lud Landesrat Stefan Hermann heute, 3. März 2026, Experten aus Praxis und Wissenschaft sowie die Klubobleute und Bildungssprecher der Landtagsparteien zu einem Bildungsgipfel in den Rittersaal des Landhauses. Mehr als 30 Experten tauschten sich zu Verbesserungen und Möglichkeiten in den Bereichen „Pädagogische Qualität in elementaren Bildungseinrichtungen entwickeln und sichern“, „Inklusion und Chancengerechtigkeit“ sowie „bedarfsgerechter Ausbau elementarer Bildungseinrichtungen“ aus.

Dabei standen etwa Fragen nach den größten Herausforderungen im Bereich der Interaktionsqualität, bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften oder den strukturellen Voraussetzungen für eine gelungene Inklusion im Fokus. Die im Rahmen der Cluster-Diskussionen gewonnenen Erkenntnisse sollen in die künftige Entwicklung der Bildungspolitik in der Grünen Mark einfließen. Erste Ergebnisse gibt es jedoch bereits jetzt: Landesrat Hermann sprach im Rahmen des Themenblocks zur Inklusion eine Einladung an die Träger der heilpädagogischen Kindergärten sowie an die Abteilungen 6 und 11 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung aus, um den qualitativen Austausch in diesem wichtigen Bereich weiter voranzutreiben. Überdies konnte auch festgestellt werden, dass insbesondere im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket zur Kinderbildung- und -betreuung bereits wichtige Initiativen in Umsetzung sind.

1. Steirischer Bildungsgipfel stellt Dialog mit Experten in den Mittelpunkt

„Der heutige Tag und damit der erste Bildungsgipfel in der Steiermark sind wesentlich, um die Bildung in der Steiermark so voranzubringen, dass wichtige Entscheidungen auch von einer möglichst breiten Basis mitgetragen werden können. Die Politik hatte heute bewusst ‚Sendepause‘, die Meinungen und der Austausch der Experten standen im Fokus der Diskussionen in den Clustern. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen teilnehmenden Experten sowie bei allen im Landtag vertretenen Parteien für die qualitätsvolle und disziplinierte Atmosphäre des Gipfels bedanken und bin mit den Resultaten mehr als zufrieden“, so Landesrat Hermann im Nachgang des Gipfels. Die Bandbreite der Diskussionen war vielfältig. So tauschten sich die anwesenden Experten unter anderem über die Möglichkeiten verstärkter Gemeindekooperationen bei Betreuungsangeboten oder eine bessere Begleitung von Berufseinsteigern aus. Ebenso wurden ein höheres Maß der Einbindung der Forschung in die alltägliche Praxis sowie immer herausforderndere Arbeitsbedingungen im Betreuungsalltag debattiert.

„Ziel aller Gespräche war es, genau hinzuhören und in einem gemeinsamen Austausch die Sicherung und Weiterentwicklung der qualitätsvollen Kinderbildung- und -betreuung in den Fokus zu rücken. Denn das ist nicht nur eine sozial- oder bildungspolitische Frage, sondern auch eine klare Standort- und Wettbewerbsfrage. Wir wollen für steirische Familien echte Wahlfreiheit bei der Betreuung der Kinder ermöglichen. Die Verfügbarkeit von qualitativen Betreuungsplätzen ist entscheidend für den Karriereweg und den Wiedereinstieg der Frauen in den Beruf. Somit stellt die Elementarpädagogik indirekt einen wesentlichen Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Zukunftslandes Steiermark dar. Denn in Zeiten eines demographisch bedingten Fachkräftemangels ist das ein echter Wettbewerbsvorteil“, betonte Klubobmann Lukas Schnitzer.

