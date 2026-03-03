Unentschieden in letzter Minute: HSG Holding Graz holt Punkt in Hard

Die HSG Holding Graz holt einen Punkt beim ALPLA HC Hard. Nach einer verschlafenen Anfangsphase übernehmen die Grazer die Kontrolle über das Spiel und gehen zwischenzeitlich mit vier Treffern in Führung. Am Ende trennt man sich 26:26. Am Samstag empfängt man nun Tabellenführer SC kelag Ferlach im Raiffeisen Sportpark Graz.

HSG Holding Graz holt Punkt in Hard

Mit Verletzungssorgen reisten die Steirer ins Ländle. Nemanja Belos fiel aus, Matic Kotar wärmte zwar auf, konnte aber im Spiel nicht eingesetzt werden. Nach dem 6:6 in den ersten Spielminuten brachten sich die Harder nach 16 Minuten mit 11:7 in Führung. Trainer Spyros Balomenos zog schnell das Timeout – dieses zeigte Wirkung: Bis zum Pausenpfiff drehte man die Partie und ging mit einer 16:15-Führung in die Kabine. Max Kelich eröffnete die zweite Halbzeit mit dem Treffer zum 17:15. Goalie Thomas Eichberger kam immer besser in Fahrt, und Graz agierte im Angriff weiterhin treffsicher. Kilian Schranz erzielte in der 42. Minute das 22:18. Die Harder kämpften sich zwar wieder heran, schafften es aber lange Zeit nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Drei schnelle Tore der Heimmannschaft fünf Minuten vor dem Schlusspfiff sorgten schließlich für den 26:26-Ausgleich. Sowohl Hard als auch Graz hatten in den Schlussminuten Chancen auf den Siegestreffer, doch nach drei torlosen Minuten blieb es beim 26:26.

HSG-Kapitän: „Können stolz auf uns sein“

„Wir können heute stolz auf uns sein. Einen Punkt in Hard holt nicht jeder. Wir haben stark dezimiert über 60 Minuten alles gegeben. Auch wenn wir gerne den Sieg mitgenommen hätten, freuen wir uns über den Punkt. Jetzt heißt es, gut nach Hause zu kommen und den Fokus auf unser Heimspiel am Samstag zu legen“, so HSG-Kapitän Lukas Schweighofer. Die Aufgabe wird am Samstag nicht leichter: Zu Hause empfangen die Grazer Tabellenführer SC kelag Ferlach im Raiffeisen Sportpark Graz. Anpfiff ist um 19 Uhr.