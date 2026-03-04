Überholmanöver endet mit Kollision: Zwei Verletzte in Graz

Am Dienstagabend kam es auf der Eggenberger Straße im Grazer Bezirk Gries zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, um Hinweise.

Zu einem Radunfall kam es am Dienstag auf der Eggenberger Straße in Graz.

Weil ihm ein Fahrradfahrer am nördlichen Geh- und Radweg der Eggenberger Straße zu langsam fuhr, setzte ein 52-jähriger Rennradfahrer aus Wien zu einem Überholvorgang ab. Doch als er nach links ausscherte, kam es zu einer Kollision mit einer entgegenkommenden 25-jährigen Radfahrerin aus Graz. „Beide kamen zu Sturz“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Zeugen gesucht

„Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert“, erklären die Beamten weiter. Seine Unfallgegnerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei bittet jetzt Zeugen des Unfalls sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 zu melden.