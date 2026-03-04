Skip to content
/ ©kk
Bild auf 5min.at zeigt eine Demonstration.
Am 7. März findet in Graz eine Demo statt.
Graz
04/03/2026
am Samstag

„Enough“ – Demo für Gleichberechtigung in Graz

Unter dem Motto „Jeder Tag ist 8. März“ soll am kommenden Samstag eine Demo durch Graz stattfinden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Mit dieser Demo soll für eine solidarische, friedliche, kurzum feministische Gesellschaft eingetreten werden, in der alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Gender, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung und Behinderung gleichberechtigt leben können. Gestartet wird am Samstag, 7. März, um 15 Uhr am Europaplatz. Danach führt der Demozug über die Annenstraße, den Südtirolerplatz, die Hauptbrücke, die Neutorgasse und den Joanneumring bis zur Franz-Graf-Allee bei der Oper.

Redebeiträge und Programm

Es wird verschiedene Redebeiträge geben, unter anderem von den Omas gegen Rechts zur Situation älterer Frauen, zu reproduktiver Gerechtigkeit, zur kurdischen Frauenbewegung sowie zum Thema Gewalt und Femizide. Zusätzlich wird ein Poetry-Slam-Beitrag zum Thema „Feminist Rage“ vorgetragen.

Demo in Graz: Die wichtigsten Infos

Wann? Samstag, 7. März, ab 15 Uhr

Wo? Treffpunkt Europaplatz

Route des Demozugs:

Annenstraße
Südtirolerplatz
Hauptbrücke
Neutorgasse
Joanneumring
Franz-Graf-Allee (bei der Oper)

