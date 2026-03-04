„Enough“ – Demo für Gleichberechtigung in Graz

Mit dieser Demo soll für eine solidarische, friedliche, kurzum feministische Gesellschaft eingetreten werden, in der alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Gender, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung und Behinderung gleichberechtigt leben können. Gestartet wird am Samstag, 7. März, um 15 Uhr am Europaplatz. Danach führt der Demozug über die Annenstraße, den Südtirolerplatz, die Hauptbrücke, die Neutorgasse und den Joanneumring bis zur Franz-Graf-Allee bei der Oper.

Redebeiträge und Programm

Es wird verschiedene Redebeiträge geben, unter anderem von den Omas gegen Rechts zur Situation älterer Frauen, zu reproduktiver Gerechtigkeit, zur kurdischen Frauenbewegung sowie zum Thema Gewalt und Femizide. Zusätzlich wird ein Poetry-Slam-Beitrag zum Thema „Feminist Rage“ vorgetragen.