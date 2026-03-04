Vor einem Monat eröffnet: Neues Asia-Lokal in der Innenstadt

In der Innenstadt gibt es einen Neuzugang. Das Restaurant dürfte dabei alle Freunde der internationaler Küche ansprechen.

Anfang Februar, am Donnerstag, dem 5. Februar, hat ein neues Lokal in der Grazer Innenstadt seine Pforten geöffnet. Dabei handelt es sich um das Sushi-Restaurant „Sushi Vero“ im Paradeishof bei Kastner & Öhler. Angeboten werden Sushi und weitere Gerichte der asiatischen Küche zum Fixpreis. Denn es handelt sich um All-you-can-eat‑, aber im à‑la‑carte-Stil. Geöffnet ist das Lokal von Montag bis Samstag.



