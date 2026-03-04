„Explosion“ in Graz: Das steckt dahinter

Ein 5‑Minuten-Leser berichtete am Mittwochvormittag von einer Explosion in der Sandgasse. Außerdem soll der Strom ausgefallen sein. Mehrere Einsätze waren vor Ort.

Im Einsatz war unter anderem die Berufsfeuerwehr Graz. Sie wurde zu einem Trafobrand in der Sandgasse (Bezirk Jakomini) alarmiert. „In der Hochspannungsanlage bildete sich im Zuge von Wartungsarbeiten ein enormer Lichtbogen, der die beiden anwesenden Techniker unbestimmten Grades verletzte“, berichtet die Feuerwehr. Die beiden wurden von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Strom wurde abgeschaltet

„Seitens des Energieversorgers wurde die Anlage stromlos gemacht, danach wurde der Brand in der Trafostation mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz gelöscht und der Traforaum mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht“, erklärt die Berufsfeuerwehr Graz. Da auch die umliegenden Wohngebäude von der Stromabschaltung betroffen waren, überprüften die Einsatzkräfte die dortigen Lifte, ob eventuell Personen eingeschlossen waren. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.