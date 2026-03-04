Skip to content
Region auswählen:
/ ©BFG
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz in der Sandgasse.
Die Feuerwehr Graz musste am Mittwoch zu einem Brand in der Sandgasse ausrücken.
Graz
04/03/2026
Feuerwehr im Einsatz

„Explosion“ in Graz: Das steckt dahinter

Ein 5‑Minuten-Leser berichtete am Mittwochvormittag von einer Explosion in der Sandgasse. Außerdem soll der Strom ausgefallen sein. Mehrere Einsätze waren vor Ort.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Im Einsatz war unter anderem die Berufsfeuerwehr Graz. Sie wurde zu einem Trafobrand in der Sandgasse (Bezirk Jakomini) alarmiert. „In der Hochspannungsanlage bildete sich im Zuge von Wartungsarbeiten ein enormer Lichtbogen, der die beiden anwesenden Techniker unbestimmten Grades verletzte“, berichtet die Feuerwehr. Die beiden wurden von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz in der Sandgasse.
©BFG
Die Feuerwehr Graz musste am Mittwoch zu einem Brand in der Sandgasse ausrücken.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz in der Sandgasse.
©BFG
Ein 5‑Minuten-Leser berichtete am Mittwochvormittag von einer Explosion in der Sandgasse.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz in der Sandgasse.
©BFG

Strom wurde abgeschaltet

„Seitens des Energieversorgers wurde die Anlage stromlos gemacht, danach wurde der Brand in der Trafostation mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz gelöscht und der Traforaum mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht“, erklärt die Berufsfeuerwehr Graz. Da auch die umliegenden Wohngebäude von der Stromabschaltung betroffen waren, überprüften die Einsatzkräfte die dortigen Lifte, ob eventuell Personen eingeschlossen waren. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: