Endlich ist es soweit: Das Elevate Festival in Graz startet

Morgen geht es los: Das Elevate Festival startet. Es ist bekannt für den starken Fokus auf Kultur sowie gesellschaftspolitische Themen und findet einmal im Jahr in Graz statt.

Ab Donnerstag bis Sonntag, dem 8. März, wird die Stadt Graz wieder zur Bühne für das Elevate Festival. Im Mittelpunkt stehen dabei kritisch-politischer Diskurs und Kunst sowie elektronische Musik. Im Zentrum steht die Frage, wie sich Lebendigkeit in Zeiten von Dauerkrisen, Leistungsdruck und kollektiver Erschöpfung neu denken lässt. Das Programm verbindet dabei Kultur, Politik, Wissenschaft und Aktivismus und lädt dazu ein, bestehende Narrative zu hinterfragen. Mehr zum Programm gibt es hier: Elevate Festival Graz 2026 kehrt mit „Vital Signs“ zurück.

Österreichischer Musiker beim Elevate Festival

Ein Komponist für Theaterbühnen, Produzent von Clubtracks und mit Songs in den Charts: Aki Traar bewegt sich mühelos zwischen Indie Sleaze, deconstructed Club und Sounddesign. Am 6. März steht der österreichische Musiker beim Elevate Festival im Grazer Orpheum auf der Bühne. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten spricht er über sein neues Album, Selbsttherapie in Songs und warum man nicht in Los Angeles leben muss, um relevant zu sein. Mehr dazu hier: Aki Traar beim Elevate in Graz: „Hound“ zwischen Mixtape und Experiment.