Graz führt weltweit: 20.000 Herz-CTs setzen neue Maßstäbe

Die Stadt Graz zählt jetzt als Herzhauptstadt der Welt, denn das Diagnostikzentrum hat im Bereich Herzdiagnostik führende Institute weltweit überholt, darunter New York und Paris.

In nur dreieinhalb Jahren wurde 20.000 Herz-CTs in Graz durchgeführt und damit setzt sich das DZG an die Spitze aller weltweit vergleichbaren Institute und wird von seinem Partner Siemens Healthineers als „International Reference Site“ geführt – ein Status, den weltweit nur wenige Einrichtungen erreichen. „Das DZG spielt in einer Liga mit den führenden Radiologie-Instituten weltweit – von New York City über Paris und London bis nach Peking. 20.000 Herzuntersuchungen sind ein absoluter Spitzenwert – im niedergelassenen Bereich konkurrenzlos“, so Philipp Wolber von Siemens Healthineers.

Tausenden Patienten bereits geholfen

„Es war und ist unser Ziel, für unsere zuweisenden Ärzte und ihre Patienten die weltbesten Geräte zur Verfügung zu haben. Mittlerweile betrifft jede zweite CT-Untersuchung im DZG das menschliche Herz“, ergänzt DZG-Gründer und ärztlicher Leiter Peter Kullnig. Tausenden, vor allem steirischen Patienten, konnte damit eine invasive Herzkatheteruntersuchung erspart werden. „Viele unangenehme Eingriffe mit nicht unerheblichen Risiken sind damit Vergangenheit“, so Kullnig.

©t DZG Stefan Kristoferitsch | Das Diagnostikzentrum der Stadt Graz ist weltweit bekannt für ihre Herzdiagnostik. ©t DZG Stefan Kristoferitsch

Großer Bedarf an patientenschonender Herzdiagnostik

Diese weltweite Spitzenposition wurde durch den Einsatz zweier photonenzählender Computertomographen (NAEOTOM Alpha.Peak) ermöglicht. Das Gerät liefert ultra-hochauflösende, quantenzählende Scans des Herzens in Bewegung – in einer bisher unerreichten Detailtreue und Informationstiefe. Über 20.000 Herzuntersuchungen in den vergangenen dreieinhalb Jahre belegen den Bedarf an einer risikoarmen, hochqualitativen und patientenschonenden Diagnostik bei Herzerkrankung. „Dass die Zuweiserschaft so überaus positiv reagiert, zeigt, wie groß der Bedarf gewesen ist. Ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis der steirischen Ärztinnen und Ärzte in die Top-Herzdiagnostik des DZG“, betont Kullnig.

Das sollten Patienten wissen

Diese Untersuchung ist für alle Patienten zugänglich. Die einzige Voraussetzung ist eine ärztliche Zuweisung. Es entstehen dabei keine Zusatzkosten und die Wartezeit beträgt nur wenige Tage.