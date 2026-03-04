Neue Wohngruppe in Graz: Kinder aus Krisen finden ein sicheres Zuhause

Hilfe in Not und einen sicheren Hafen: Das soll die Wohngruppe bieten. Sie richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen, die aufgrund schwieriger Umstände nicht zu Hause aufwachsen können.

Kinder stärken und beschützen: Das ist der Fokus der Kinder- und Jugendwohngruppe. Deshalb wurde Anfang März die neue Wohngruppe MiLa in Graz-Eggenberg (Steiermark) eröffnet. Der Name steht dabei für „Miteinander lachen“ – und das soll auch Programm sein, zumindest wünscht sich das Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. „Lachen sendet eine positive Botschaft, und wir setzen uns gemeinsam für eine positive Zukunft von Kindern ein, die aus einer schwierigen Situation heraus ein neues Zuhause finden sollen“, betont sie.

© Caritas/Streif | In Eggenberg hat die Kinder- und Jugendwohngruppe MiLa eröffnet. © Caritas/Streif | Insgesamt neun Kinder und Jugendliche haben dort Platz zum Wohnen.

Ein Zuhause für Kinder und Jugendliche

Die Wohngruppe ist dabei in den Räumlichkeiten auf dem Gelände der Schulschwestern zuhause. Insgesamt neun Kinder und Jugendliche haben dort Platz zum Wohnen. Vor allem richtet sich das Angebot an alle, die zwischen 5 und 15 Jahre alt sind und mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind, die es ihnen nicht ermöglichen, zu Hause aufzuwachsen. Ein Team aus Sozialpädagogen und Sozialarbeitern sorgt dabei mit seinem pädagogischen Fachwissen rund um die Uhr dafür, dass sich die Kinder und Jugendlichen gesehen, angenommen und sicher fühlen.

Ängste und Krisen: „Kinder sind dann oft die Leidtragenden“

Jeder junge Mensch bringt seine eigene Geschichte, Stärken und auch Bedürfnisse mit. Das Ziel der Wohngruppe MiLa ist es, den Kindern und Jugendlichen ein Zuhause zu geben, welches sie bei ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützt. Ein Ort, wo sie gefördert werden, selbstbestimmt aufzuwachsen, Selbstvertrauen zu entwickeln, persönliche Zukunftsideen zu formen und Schritte in ein eigenständiges, erfülltes Leben zu gehen. „Unsere Zeit ist stark von Ängsten und Krisen geprägt“, führt die Caritasdirektorin aus. „Kinder sind dann oft die Leidtragenden, wenn Familien unter Druck geraten und den Eltern die Situation aus den Händen gleitet. Wir möchten dafür sorgen, dass diese Kinder einen geschützten Raum finden und sich in Sicherheit und Geborgenheit gut entwickeln können.“