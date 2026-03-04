Einbruch in Grazer Tierheim: Arche Noah bittet um Hinweise

In der Nacht auf Mittwoch wurde in das Tierschutzhaus Arche Noah in Graz eingebrochen. Ziel war offenbar nicht Bargeld, sondern Unterlagen aus der Buchhaltung des Vereins. Das Team bittet um Hinweise zur Tat.

In der Nacht auf Mittwoch wurde im Tierschutzhaus Arche Noah in Graz ein Einbruch verübt. „Ziel des Einbruchs war nicht die übliche Beute wie Geld, technische Geräte oder Wertgegenstände, sondern die Buchhaltung unseres Vereins. Das Wichtigste: Den Tieren wurde zum Glück kein Schaden zugefügt und alle sind wohlauf“, berichten die Mitarbeiter.

Einbruch in der Arche Noah: „Wir sind fassungslos“

Betroffen ist jener Bereich, in dem Tresor, Kassa sowie sämtliche wirtschaftliche und behördliche Unterlagen verwahrt werden – darunter Verträge, Dokumente und sensible

Unterlagen, die für den laufenden Betrieb des Tierschutzhauses essenziell sind. „Die Polizei wurde umgehend verständigt, und auch die Spurensicherung war vor Ort. Dabei

konnten Hinweise gesichert werden, die nun in die laufenden Ermittlungen einfließen“, heißt es in der Aussendung der Arche Noah weiter. Nach derzeitigem Stand wurden keine Wertsachen, keine PCs, keine Kameras und kein Geld entwendet. Ob Unterlagen fehlen oder ob Inhalte möglicherweise abfotografiert wurden, kann aktuell noch nicht sicher gesagt werden. Dazu sollen weitere Prüfungen stattfinden. „Wir sind fassungslos. Wie kommt man auf die Idee, in ein Tierheim einzubrechen – in einen Ort, an dem Tag und Nacht für Tiere in Not gearbeitet wird?“, so die Arche Noah. „Jede Störung trifft am Ende nicht uns als Organisation, sondern jene, die keine Stimme haben: die Tiere, die Schutz brauchen.“

Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung

Das Team der Arche Noah bittet dringend um Unterstützung: „Wer in der Nacht von gestern auf heute im Bereich des Tierschutzhauses Arche Noah in Graz etwas Auffälliges bemerkt hat – Personen, Fahrzeuge, ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen – möge sich bitte melden. Auch Hinweise, die auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, können entscheidend sein.“ Hinweise können bitte auch direkt bei der Polizei eingebracht werden, informiert man abschließend.