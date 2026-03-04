Versuchter Raub: 18-Jähriger von zwei Personen in Graz attackiert

Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger stehen im Verdacht, am 4. Februar 2026, einen Raub auf einen 18-Jährigen versucht zu haben. Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 16.30 Uhr hielt sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Murtal am 4. Februar 2026 in der Krausgasse in Graz/Eggenberg auf. Plötzlich wurde er von zwei zunächst unbekannten Tätern attackiert. Mit einem Pfefferspray und unter Anwendung von Gewalt versuchten sie dem 18-Jährigen die Wertgegenstände zu rauben. Nachdem Zeugen dies wahrnahmen, flüchteten die Unbekannten in Richtung Eggenberger Allee. Sogleich wurde eine Fahndung eingeleitet. Etwa eine Stunde später konnten Polizisten zwei Tatverdächtige in der Prangelgasse wahrnehmen.

17-Jähriger festgenommen

Einer der Tatverdächtigen, ein in Graz wohnhafter 17-jähriger Ungar wurde festgenommen. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang vorerst die Flucht. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei seiner Einvernahme war der 17-Jährige teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Zweiter Tatverdächtiger ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz nun auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Grazer, aus. Er wurde festgenommen. Bei seiner Einvernahme war er umfassend geständig. Auch er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.