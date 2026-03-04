Granate in Keller entdeckt: Notsprengung durchgeführt

Mittwochvormittag, 4. März 2026, wurde im Keller eines Mehrparteienhauses eine Panzersprenggranate aufgefunden. Spezialkräfte führten in weiterer Folge eine kontrollierte Notsprengung durch. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 10.45 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Mehrparteienhaus beordert, nachdem im Keller ein granatenähnlicher Gegenstand entdeckt worden war. Ein hinzugezogenes sprengstoffsachkundiges Organ (SKO) stellte fest, dass es sich dabei um ein Kriegsrelikt, konkret um eine Panzersprenggranate, handelte. Der betroffene Bereich des Hauses wurde vorsorglich teilweise evakuiert.

Kriegsmaterial aufgefunden: Kontrollierte Sprengung durchgeführt

Der Entschärfungsdienst des Einsatzkommandos Cobra und der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheers führten in weiterer Folge eine kontrollierte Notsprengung in einem gesicherten Bereich durch. Eine großräumige Straßensperre wurde eingerichtet. Die Sprengung verlief erfolgreich. Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Ermittlungen wurden eingeleitet.

