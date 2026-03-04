MCG präsentiert Businessplan: So sieht die Zukunft der Grazer Messe aus

Die MCG Graz präsentierte ihren neuen Businessplan bis 2035, der auf wirtschaftliche Stabilität und nachhaltiges Wachstum des Messe- und Kongressstandorts abzielt.

Die MCG Graz legt einen umfassenden Businessplan bis 2035 vor. Ziel ist es, den Messe- und Kongressstandort wirtschaftlich nachhaltig zu stärken, neue Erlösquellen zu erschließen und die Wertschöpfung für die Steiermark weiter deutlich auszubauen. Im Fokus stehen der konsequente Deckungsbeitrag-Ausbau im Messebereich, der schrittweise Relaunch pausierter Formate sowie die strategische Weiterentwicklung des Gesamtportfolios. Parallel dazu werden das Kongress- und Tagungsgeschäft gezielt gestärkt und zusätzliche Geschäftsfelder aufgebaut, um die Ertragsbasis nachhaltig zu verbreitern. Bereits heute generiert die MCG jährlich rund 100 Mio. Euro regionale Wertschöpfung – dieses Niveau soll gesichert und weiter ausgebaut werden.

Zentrale Kennzahlen des Businessplans Verdoppelung von Umsatz und Deckungsbeitrag bis 2035

Nachhaltig positive operative Cashflows ab 2032

Aktuelle regionale Wertschöpfung von über EUR 100 Mio. jährlich wird weiter ausgebaut

Erweiterung des Kongresszentrums („Steiermarkhalle“) mit Investitionsvolumen von rund 25 Mio. Euro

Zusätzlich rund 132.000 Besucher:innen jährlich durch den Infrastrukturausbau

Ausbau der Dauervermietungen (Investitionen ca. 2 Mio. Euro)

Umschuldung bestehender Verbindlichkeiten von rund 20 Mio. Euro mit Laufzeit bis 2050.

Der Businessplan wurde innerhalb der MCG in intensiver Arbeit entwickelt. In weiterer Folge erfolgte die Abstimmung mit Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber sowie der Finanzdirektion. Auch der Aufsichtsrat, in dem alle im Gemeinderat vertretenen Parteien repräsentiert sind, hat sich eingehend damit befasst.

Zentrale Maßnahmen des Businessplans

Der Businessplan definiert konkrete Maßnahmen sowohl auf Einnahmenseite als auch auf struktureller Ebene im Unternehmen. Dadurch soll mittelfristig ein stabil positiver operativer Cashflow erreicht und die wirtschaftliche Rolle der MCG, als Wirtschaftsförderer, Impulsgeber für die Region und Freizeitmotor für Grazer:innen und Steirer:innen abgesichert werden.

Durch Investitionen in Infrastruktur und Kapazitätserweiterungen – mit der neuen Kongresshalle als zentralem Entwicklungsschritt – wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens gezielt gestärkt. Bis 2035 sollen damit Umsatz und Deckungsbeitrag signifikant steigen und stabile operative Cashflows erzielt werden. Mit der Realisierung der neuen Kongresshalle positioniert sich die MCG strategisch als internationale Kongress- und Tagungsdrehscheibe und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Kongressgäste zählen zu den ausgabestärksten Zielgruppen: Mit durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben von rund 530 Euro pro Tag generieren sie die höchste regionale Wertschöpfung.

©Stadt Graz/Foto Fischer ©AMB Austellungsservice u. Messebau GmbH ©Rendering/Pläne

Im Segment “Congress & Event” werden besonders ertragreiche Geschäftsfelder wie Kongresse, Tagungen, Galas und Gastmessen gezielt ausgebaut. Dazu werden zusätzliche Vertriebsressourcen geschaffen. Fokus auf ertragsstarke Messeformate und gezielte Weiterentwicklung: Im Messebereich konzentriert sich die MCG zunächst auf bestehende Formate und die Steigerung der Deckungsbeiträge. Ab 2027 ist ein Relaunch pausierter Messen geplant, ab 2029 sollen neue Veranstaltungsformate entstehen.

Ausbau von Vermietung und neuen Geschäftsfeldern

Parallel wird das Geschäft der Dauervermietungen erweitert – so werden unter anderem Büroflächen im Messeturm frei gemacht und vermietet. Zusätzlich baut die MCG ab 2027 ein neues Geschäftsfeld im Verkauf von Veranstaltungstechnik auf. Zudem wird ein Namenssponsor für die Stadthalle gesucht.