Deshalb versammeln sich Frauen bald zum „Nichtstun“ am Grazer Hauptplatz

Am 9. März versammeln sich Frauen zum "Nichtstun" am Grazer Hauptplatz. Was dahinter steckt? Sie legen zwei Stunden lang ihre Arbeit nieder. So wollen sie zeigen, wie wichtig Frauenarbeit für Gesellschaft und Wirtschaft ist.

Der Grazer Frauenrat lädt gemeinsam mit dem Bündnis 0803 von 12 bis 14 Uhr zur Aktion „Freie Frauen am 9. März - Versammlung zum Nichtstun“ ein – der Name ist Programm. Frauen sollen sich von Erwerbs- und Sorgearbeit freinehmen, statt zu arbeiten, zu organisieren und zu funktionieren.

Der Grazer Frauenrat lädt gemeinsam mit dem Bündnis 0803 von 12 bis 14 Uhr zur Aktion „Freie Frauen am 9. März - Versammlung zum Nichtstun“ ein – der Name ist Programm. Frauen sollen sich von Erwerbs- und Sorgearbeit freinehmen, statt zu arbeiten, zu organisieren und zu funktionieren.

Am Montag, dem 9. März 2026, versammeln sich Frauen am Grazer Hauptplatz zum „Nichtstun“ – sie verweilen, kommen zusammen und machen mit einer zweistündigen Arbeitsniederlegung auf die gesellschaftliche, ökonomische und soziale Bedeutung der Arbeit von Frauen aufmerksam. Doch was steckt eigentlich dahinter? Der Grazer Frauenrat lädt gemeinsam mit dem Bündnis 0803 von 12 bis 14 Uhr zur Aktion „Freie Frauen am 9. März – Versammlung zum Nichtstun“ ein – der Name ist Programm. Frauen sollen sich von Erwerbs- und Sorgearbeit freinehmen, statt zu arbeiten, zu organisieren und zu funktionieren.

Klare Botschaft: „Eine Welt ohne Frauen würde stillstehen“

Mit der zweistündigen Arbeitsniederlegung wollen die Initiatorinnen eine Störung des regulären Tagesablaufs hervorrufen und darauf aufmerksam machen, dass, wenn Frauen ihre Arbeit niederlegen, sichtbar wird, wie sehr das gesellschaftliche Leben von ihrer Arbeit abhängt. „Eine Welt ohne Frauen würde stillstehen“ ist die Botschaft dahinter. „Der Name provoziert natürlich, weil Frauen fast nie nichts tun können. Sie arbeiten wöchentlich mehr Stunden als Männer, nur leider mehr Stunden unbezahlt. Sie arbeiten oft in systemrelevanten Berufen, und davor und danach auch noch unbezahlt zu Hause, wo sie genauso systemrelevant sind, als Mutter, Haushälterin oder Pflegerin. Die Wirtschaft, die Gesellschaft, wir alle sind enorm abhängig von der Arbeit, die von Frauen verrichtet wird. Und trotzdem wird sie schlechter oder gar nicht entlohnt. Das soll so nicht weitergehen“, betont Anna Majcan vom Grazer Frauenrat, die die Aktion mit initiiert hat.

Details im Überblick Was: Aktion „Freie* Frauen* am 9. März – Versammlung zum Nichtstun“

Wann: Montag, 9. März 2026, 12-14 Uhr

Wo: Hauptplatz Graz, vor dem Rathaus

Organisatorinnen: Grazer Frauenrat und Bündnis 0803*

Hinweis: Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung.

Die Teilnehmerinnen sind eingeladen, sich kraftvoll in Farben wie Rot, Orange oder Lila zu kleiden und Sitzgelegenheiten, Decken oder Pölster mitzubringen, optional auch eine Verpflegung, um die freien Stunden zu genießen. Für zwei Stunden soll der Hauptplatz zu einem Raum der Solidarität und Freude werden. Frauen sitzen beisammen, kommen ins Gespräch, diskutieren, lachen, stärken sich gegenseitig, ob Freundinnen, Mütter, Schwestern oder Arbeitskolleginnen. Die Aktion ist bewusst niederschwellig angelegt, es gibt kein konkretes Programm vor Ort. Jede Frau, die mitmachen möchte und sich bewusst dem Widerstand widmen will, kann teilnehmen. Wichtig ist lediglich, sich in diesen zwei Stunden „freizunehmen“ – von Erwerbsarbeit ebenso wie von Sorge- und Haushaltsarbeit.

Versammlung zum „Nichtstun“ am Grazer

Hauptplatz

„Freie* Frauen* am 9. März“ ist eine gemeinsame Initiative des Grazer Frauenrats und des Bündnisses 0803, und wird als Teil der internationalen Protestaktion „Enough! 2026 – Globaler FrauenGeneralstreik“ organisiert. Der Tag gilt als Verlängerung des Internationalen Frauentages am 8. März. In ganz Österreich finden am 9. März mehrere Aktionen in diesem Rahmen statt, unter anderem in Linz, Salzburg, St. Pölten und Wien.