Steirerin tot: Gerichtsurteil nach Horror-Unfall in Werndorf

Ein tragischer Unfall im Juli 2025 endete für eine 63-jährige Steirerin tödlich. Ein 41-jähriger Autofahrer unter Schlafmitteleinfluss erfasste in Werndorf ein Radler-Ehepaar. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Im Juli 2025 kam es auf der B 67 in Werndorf (Graz-Umgebung) zu einem tragischen Verkehrsunfall: Ein 41-jähriger Mann, der vor der Fahrt Beruhigungs- und Schlaftabletten eingenommen hatte, erfasste ein Radler-Ehepaar von hinten. Die beiden wurden dabei schwer verletzt. Die 63-jährige Frau erlag wenige Tage später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der 41-Jährige musste sich unter anderem wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Schlafmittel genommen

Der Unfallfahrer gab vor Gericht zu, dass er die Wirkung der Medikamente unterschätzt hatte und sich an den Zusammenstoß kaum erinnern konnte. Weil sein Kind krank gewesen sei, habe er tagelang nicht mehr richtig geschlafen und ließ sich letztendlich die Beruhigungs- und Schlaftabletten verschreiben.

Unfalllenker verurteilt

Der Angeklagte wurde wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu zwölf Monaten Haft verurteilt, vier davon unbedingt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte zeigte Reue und entschuldigte sich aufrichtig.