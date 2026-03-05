Fußgängerin in Graz-Geidorf von Auto erfasst: 19-Jährige schwer verletzt

In der Elisabethstraße in Graz-Geidorf wurde am Mittwochabend eine 19-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die junge Frau erlitt Kopfverletzungen und musste ins LKH Graz eingeliefert werden.

Trotz eingeleiteter Bremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst und dabei schwer verletzt.

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung lenkte gegen 18.25 Uhr am Mittwoch, dem 4. März, sein Auto auf der Elisabethstraße in östliche Richtung. Er benutzte den zweiten (linken) Fahrstreifen in Fahrtrichtung Riesstraße, auf dem ersten (rechten) Fahrstreifen herrschte Kolonnenverkehr.

Trotz Notbremsung war es zu spät

Nach bisherigen Erhebungen betrat eine 19-jährige Grazerin zwischen den am rechten Fahrstreifen anhaltenden Fahrzeugen die Fahrbahn und ging auf den linken Fahrstreifen. Der Autolenker gab an, die Fußgängerin sei für ihn aufgrund der stehenden Fahrzeuge nicht einsehbar gewesen. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Schwerverletzte wurde ins LKH Graz gebracht

Die Besatzung eines zufällig nachfolgenden Fahrzeuges des Roten Kreuzes übernahm die Erstversorgung und brachte die Verletzte in das LKH Graz. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Erste Untersuchungen ergaben schwere Kopfverletzungen. Ein mit dem Autolenker an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.