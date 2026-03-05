Elke Kahr zum Frauentag: So geht es Frauen in Graz und Steiermark

Wie steht es wirklich um die soziale Lage von Frauen in Graz und der Steiermark? Bürgermeisterin Elke Kahr präsentierte gemeinsam mit KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler aktuelle Zahlen und fordert mehr politische Maßnahmen.

Frauen sind heute besser ausgebildet als je zuvor, dennoch verdienen sie deutlich weniger und tragen weiterhin den Großteil von Pflege- und Betreuungsarbeit. Beim Pressegespräch „Die soziale Lage von Frauen“ präsentierten Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr sowie KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler aktuelle Zahlen zur Situation von Frauen in Graz und der Steiermark.

©KPÖ Kahr fordert unter anderem gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, Maßnahmen gegen Kinderarmut sowie eine Arbeitszeitverkürzung.

Die Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 55,6 Prozent der Frauen in der Steiermark arbeiten Teilzeit, meist wegen Betreuungs- und Pflegearbeit.

Frauen verdienen 36,7 Prozent weniger als Männer.

Auch bei Pensionen gibt es eine massive Lücke: Die durchschnittliche Bruttopension von Frauen liegt 38,7 Prozent unter jener von Männern.

Hinzu komme, dass Frauen in Führungspositionen weiterhin deutlich unterrepräsentiert seien. Gleichzeitig würden Männer nach wie vor selten längere Karenzzeiten in Anspruch nehmen.

Kritik an Sozialkürzungen

Die aktuelle wirtschaftliche Lage verschärfe die Situation zusätzlich, sind sich Kahr und KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler einig. Besonders Alleinerzieherinnen und Familien seien von steigender Armutsgefährdung betroffen. Kritik kam auch an Kürzungen im Sozialbereich des Landes, etwa bei Unterstützungsleistungen oder Einrichtungen im Bereich Gewaltschutz und Antidiskriminierung. „Die Stadt Graz kompensiert viel von dem, wo Land und Bund versagen“, betonte die Bürgermeisterin und verwies auf die zuletzt verbesserte SozialCard, den Graz-Hilft-Fonds, die kontinuierlichen Arbeit für eine bezahlbare Wohnversorgung durch den Bau von Gemeindewohnungen, die kostenlose Wohnberatung für alle, der guten Arbeit des Sozialamtes, die Absicherung des Netzwerkes von Fraueneinrichtungen, die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frauen bei Mobilität, Wohnen, Stadtentwicklung und Schaffung von Grünraum, 22 Einrichtungen der Stadtteilarbeit in Graz und einiges mehr. Gute Arbeitsbedingungen für Frauen bei der Stadt und die Sichtbarmachung von Frauen im öffentlichen Raum durch Straßenbenennungen sind weitere positive Punkte.

Forderung nach Maßnahmen des Bundes

„Es braucht aber dringend Maßnahmen vom Bund. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung wären genauso wichtig wie Maßnahmen gegen die Kinderarmut", sagte Kahr. Gleichzeitig betonte sie, dass Fortschritte in der Frauenpolitik historisch immer durch gesellschaftlichen Druck entstanden seien.

Aktionen rund um den Weltfrauentag

Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März sind in Graz und mehreren steirischen Städten Veranstaltungen geplant, darunter Demonstrationen, Filmabende, Diskussionen und Treffen zum Austausch über frauenpolitische Themen. Alle Infos hier: https://www.kpoe-steiermark.at/kpoe-programm-im-frauenmaerz.phtml. Kahr sieht darin ein wichtiges Signal: „Errungenschaften für Frauen konnten immer nur gemeinsam erreicht werden.“