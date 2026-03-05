Grazer wollte entführtes Mädchen retten: Nun droht Haft in der Ukraine

Ein Grazer Flüchtlingshelfer sitzt derzeit in der Ukraine fest. Er wollte ein elfjähriges Mädchen zurück zu seiner Mutter bringen, nachdem der Vater das Kind dorthin gebracht haben soll. Nun droht ihm selbst ein Strafverfahren.

Ein Fall rund um ein entführtes Mädchen aus der Ukraine sorgt derzeit für Aufsehen: Ein Flüchtlingshelfer aus Graz sitzt seit Wochen in der Ukraine fest. Er wollte einer Mutter helfen, ihre Tochter zurückzubringen, nun droht ihm selbst eine Haftstrafe.

Mädchen nach Urlaub nicht zurückgebracht

Das elfjährige Mädchen war nach Beginn des Krieges gemeinsam mit seiner Mutter in die Steiermark geflüchtet. Im vergangenen Sommer soll der Vater, ein Anwalt aus Kiew, seine Tochter nach einem gemeinsamen Urlaub jedoch nicht mehr nach Österreich zurückgebracht haben. Obwohl die Mutter laut Angaben das Sorgerecht besitzt, blieb das Kind in der Ukraine. Nachdem behördliche Wege erfolglos geblieben waren, reiste der Grazer Flüchtlingshelfer Daniel Kollnig gemeinsam mit der Mutter des Kindes und einer Kollegin nach Lwiw, so berichten mehrere Medien. Dort versuchten sie, das Mädchen zu ihrer Mutter zurückzubringen. Laut Kollnig nutzten sie einen Moment, in dem der Vater kurz abgelenkt war. Das Mädchen wurde ins Auto gesetzt und sie verließen den Ort.

Festnahme nach Polizeikontrolle

Rund 45 Minuten später wurde das Fahrzeug bei einer Polizeikontrolle gestoppt. Obwohl Kollnig die Situation erklärte, wurde er festgenommen. Seitdem läuft in der Ukraine ein Strafverfahren gegen ihn. Der Grazer darf das Land derzeit nicht verlassen. Im schlimmsten Fall drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Er wartet aktuell auf einen Gerichtstermin und lebt seit mehreren Wochen in einem Hotel in der Ukraine. Das österreichische Außenministerium bestätigte, dass das Konsulat einen Vertrauensanwalt vermittelt hat und den Fall beobachtet.

Ermittlungen auch gegen Vater

Parallel dazu laufen Ermittlungen gegen den Vater des Mädchens. In Österreich wurde Anzeige wegen Kindesentführung eingebracht. Auch in der Ukraine soll ein Verfahren laufen. Die Staatsanwaltschaft Graz übergab die Ermittlungen an ukrainische Behörden, da der Beschuldigte ukrainischer Staatsbürger ist.