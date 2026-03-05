Nach Netflix-Hit: Bridgerton-Tanz geht auch in Graz viral

Seit dem Start von „Bridgerton“ begeistert die Netflix-Serie weltweit Millionen Fans. Mit Staffel 4 geht nun ein neuer Tanztrend viral und hat sogar Graz erreicht. Das Frida und Fred begeistert jetzt mit einem Tanzvideo.

Seit der ersten Ausstrahlung zählt die Netflix-Serie „Bridgerton“ zu den größten Streaming-Erfolgen weltweit. Staffel für Staffel begeistert die Historienserie mit romantischen Geschichten, glamourösen Bällen und einer Prise Skandal. Für Fans beginnt jede Episode mit einem einem Monolog von Lady Whistledown und einem Satz, der längst Kultstatus erreicht hat: „Dearest Gentle Reader“, Werte Leserschaft.

Liebe, Intrigen und große Gefühle

Im Mittelpunkt der Serie steht die adelige Familie Bridgerton. Die acht Geschwister, alle nach alphabetischer Reihenfolge benannt, suchen in der Londoner High Society nach der großen Liebe. Die aktuelle vierten Staffel rückt Benedict Bridgerton in den Fokus. Bei einem Ball begegnet er einer geheimnisvollen Frau, die sein Leben verändert. Eine Cinderella-Geschichte, in „sexy“. Welche Wendungen die Geschichte nimmt, bleibt streng geheim. Sicher ist jedoch: Auch diesmal sorgt die rätselhafte Lady Whistledown wieder für Enthüllungen.

Tanz aus Serie wird Internet-Hit

Neben den Liebesgeschichten liefert die Serie regelmäßig ikonische Szenen. In der neuen Staffel sorgt nun ein besonderer Moment für Aufsehen: der Tanz von Hyacinth Bridgerton, der jüngsten Schwester der Familie. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram verbreitet sich der Clip rasant. Nutzer posten Videos mit humorvollen Kommentaren wie: „Ich gehe nur mehr so in die Arbeit“ oder „Ich nach der vierten Staffel Bridgerton im Büro.“

Grazer Museum macht beim Trend mit

Der virale Trend hat mittlerweile sogar Graz erreicht. Das Kindermuseum FRida & freD veröffentlichte ein Video, das derzeit für viele Schmunzler sorgt. Während im Museum eigentlich Umbauarbeiten laufen, tanzen Mitarbeiter im Bridgerton-Stil durch ihre Arbeitsräume. Dazu schreiben sie augenzwinkernd: „Es ist Umbau-Zeit und alle haben zu tun – aber das Marketing schaut Bridgerton.“ Der Beitrag wird mit viel Selbstironie kommentiert: „Sorry, not sorry.“ In den Kommentaren reagierten auch andere Grazer Institutionen begeistert. Die Stadtbibliothek Graz kommentierte schlicht: „Genial“. Auch Salon Stolz zeigte sich amüsiert. Damit ist klar: Der Bridgerton-Hype hat längst auch die steirische Landeshauptstadt erreicht und sorgt selbst zwischen Bauarbeiten für einen kleinen Tanzmoment.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert