Ab sofort: Graz ändert diesen umstrittenen Straßennamen um

Mit der Enthüllung der neuen Straßentafel ist die Umbenennung der ehemaligen Dr.-Karl-Lueger-Straße nun offiziell abgeschlossen. Ab sofort trägt sie den Namen Maria-Matzner-Straße. Damit setzt die Stadt Graz ihren Kurs fort, historisch belastete Straßennamen kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. Die bisherige Namensgebung galt seit Jahren als problematisch. Karl Lueger, einst Wiener Bürgermeister, wird von Historikern als eine zentrale Figur des politischen Antisemitismus in der Habsburgermonarchie eingeordnet. Laut Expertenkommission für Grazer Straßennamen wurde die Benennung deshalb als „sehr problematisch“ eingestuft.

Wer war Maria Matzner?

Mit Maria Matzner (1902–1987) rückt nun eine Persönlichkeit ins Zentrum, die für demokratischen Widerstand und sozialen Einsatz steht. Die Politikerin engagierte sich im Kampf gegen Austrofaschismus und Nationalsozialismus und wurde mehrmals verhaftet. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau demokratischer Strukturen. Sie war Mitbegründerin der Volkshilfe Steiermark und schrieb 1950 Geschichte: Maria Matzner wurde die erste Landesrätin Österreichs. Die Umbenennung ist Teil eines größeren Prozesses in Graz. Insgesamt wurden 20 Straßennamen von einer Expertenkommission als besonders problematisch bewertet. In den vergangenen Jahren wurden mehrere davon bereits geändert.

Dazu zählen unter anderem: Dr.-Muck-Anlage → Ella-Fesch-Platz

Dr.-Hans-Kloepfer-Straße → Julia-Pongracic-Straße

Kernstockgasse → Maria-Stromberger-Gasse

Max-Mell-Allee → Aigner-Rollett-Allee

Reaktion aus der Politik

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Mit Maria Matzner bekommt diese Straße den Namen einer Frau, die für demokratische Haltung, Widerstand gegen Unrecht und politischen Gestaltungswillen steht. Dass wir bei der Umbenennung von historisch belasteten Straßennamen, Frauen, die unsere Stadt und unser Land positiv geprägt haben, sichtbarer machen, ist mir dabei ein besonderes Anliegen.“ SPÖ Graz Klubobfrau Daniela Schlüsselberger: „Es gibt keinen passenderen Zeitpunkt als den Frauenmonat, um Maria Matzner zu würdigen. Sie kämpfte mit Mut und Entschlossenheit für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Ihr Name erinnert uns daran, welche Frauen mit Tatkraft und Vision unsere Gesellschaft gestalten und noch heute inspirieren.“ Gemeinderat Tristan Ammerer (Grüne): „Karl Lueger hatte zum einen überhaupt nichts mit Graz zu tun und war vor allem auch rabiater Antisemit. Maria Matzner auf der anderen Seite ist eine wahre Heldin der Demokratie, der Steiermark und der Stadt Graz. Ich freue mich, dass diese bewundernswerte Frau nun auch im Grazer Straßenbild gewürdigt wird.“ Brigitte Schafarik Geschäftsführerin der Volkshilfe Steiermark: “Die Benennung einer Straße nach Maria Matzner ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und des Respekts für ihr mutiges und engagiertes Wirken. Als Frau, die in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen und Haltung gezeigt hat, steht sie beispielhaft für Zivilcourage, Menschlichkeit und gesellschaftliches Engagement. Die Erinnerung an Maria Matzner soll auch kommende Generationen inspirieren, für demokratische Werte und Solidarität einzutreten“.