Rätsel um Brandserie in Graz-Geidorf nun gelöst: Mann gesteht 12 Feuer

Bereits Mitte Mai 2025 ereigneten sich mehrere Brände an Abfall-Containern am Geidorfplatz. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein damals unbekannter Täter die Brände offenbar absichtlich gelegt hatte.

Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Graz forschten jetzt nach neuerlichen Brandgeschehen am 11. und am 22. Feber 2026, 5 Minuten hat berichtet, einen 62-jährigen Grazer aus, der nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden konnte.

62-Jähriger für 12 Brände verantwortlich

Nach längerer Einvernahme zeigte sich der Verdächtige schließlich zu den Brandlegungen geständig. Aufgrund weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige nun für insgesamt 12 Brandlegungen an Abfall-Containern im Bezirk Geidorf verantwortlich sein dürfte. Es entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Der Verdächtige gab an, die Taten aus Langeweile unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.