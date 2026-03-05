8.-März-Demo findet einen Tag früher statt und sorgt für Öffi-Änderungen

Buslinien 52 und 62: In der Zeit von ca. 15.40 bis ca. 15.55 Uhr kommt es am Eggenberger Gürtel zu Anhaltungen dieser Buslinien.

Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16: In der Zeit von ca. 15.40 Uhr bis ca. 16 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien in der Annenstraße.

Buslinien 40 und 67: In der Zeit von ca. 15.50 Uhr bis ca. 16 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Buslinien beim Roseggerhaus.

Straßenbahnlinien 1, 4, 7: In der Zeit von ca. 16 Uhr bis ca. 16.15 Uhr, wenn die Teilnehmer:innen über Südtiroler Platz und Erzherzog-Johann-Brücke gehen, werden die Linien kurzfristig über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 7: In der Zeit von ca. 16.15 bis ca. 16.30 Uhr kommt es zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 3 und 5 in der Herrengasse. Die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 werden während der Sperre über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.

Linie 30: Umleitung von 16 Uhr bis 19 Uhr:

Richtung Citypark:

Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Citypark.

Aufgelassene Haltestellen:

Im Zuge dieser Umleitung werden die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Schauspielhaus und Tummelplatz nicht angefahren.

Ersatzhaltestellen

Die Ersatzhaltestellen sind die Haltestellen Geidorfplatz, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse und Kaiser–Josef–Platz/Oper.

Richtung Geidorf:

Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über Glacisstraße – Erzherzog-Johann-Allee – Burgring – Einspinnergasse – Burggasse zur Haltestelle Tummelplatz und weiter wie bisher nach Geidorf.

Zusätzliche Haltestelle:

Die Haltestelle Maiffredygasse der Linien 31 und 39 wird mitbedient.