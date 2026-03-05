8.-März-Demo findet einen Tag früher statt und sorgt für Öffi-Änderungen
Am Samstag findet in Graz unter dem Motto „Jeder Tag ist 8. März“ die Demo „Enough“ für Gleichberechtigung statt. Wegen des Demonstrationszugs kommt es am Nachmittag zu Anhaltungen und Umleitungen bei mehreren Grazer Linien.
Unter dem Motto „Jeder Tag ist 8. März“ findet am kommenden Samstag, dem 7. März eine Demonstration in Graz statt, mehr dazu hier: „Enough“ – Demo für Gleichberechtigung in Graz. Aufgrund der Veranstaltung kommt es zu Anhaltungen im öffentlichen Verkehr. Die Holding informiert über Änderungen: In der Zeit von ca. 15.45 bis ca. 16.40 Uhr kommt es zu Anhaltungen der Buslinien 52 und 62 am Eggenberger Gürtel, der Straßenbahnlinien 1, 4, 7, 16 in der Annenstraße bis zur Vorbeckgasse, zu Anhaltungen der Buslinien 40 und 67 am Roseggerhaus, sowie zur Umleitung der Straßenbahnlinien 1, 4, 7 über die Strecke über den Andreas-Hofer-Platz, zu Anhaltungen der Linien 1, 3, 4, 5, 7 an der Kreuzung Eisernes Tor/Jakominiplatz und zur Umleitung der Linie 30 wegen der Sperre der Franz-Graf-Allee.
Von Hauptbahnhof bis Franz-Graf-Allee
Die Versammlung beginnt um 15 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 15.45 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof über den Eggenberger Gürtel weiter durch die Annenstraße – Südtiroler Platz – Erzherzog-Johann-Brücke – Neutorgasse – Joanneumring – Opernring zur Franz-Graf-Allee in Bewegung.
Zu den Öffi-Änderungen
Buslinien 52 und 62: In der Zeit von ca. 15.40 bis ca. 15.55 Uhr kommt es am Eggenberger Gürtel zu Anhaltungen dieser Buslinien.
Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16: In der Zeit von ca. 15.40 Uhr bis ca. 16 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien in der Annenstraße.
Buslinien 40 und 67: In der Zeit von ca. 15.50 Uhr bis ca. 16 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Buslinien beim Roseggerhaus.
Straßenbahnlinien 1, 4, 7: In der Zeit von ca. 16 Uhr bis ca. 16.15 Uhr, wenn die Teilnehmer:innen über Südtiroler Platz und Erzherzog-Johann-Brücke gehen, werden die Linien kurzfristig über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.
Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 7: In der Zeit von ca. 16.15 bis ca. 16.30 Uhr kommt es zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 3 und 5 in der Herrengasse. Die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 werden während der Sperre über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.
Linie 30: Umleitung von 16 Uhr bis 19 Uhr:
Richtung Citypark:
Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Citypark.
Aufgelassene Haltestellen:
Im Zuge dieser Umleitung werden die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Schauspielhaus und Tummelplatz nicht angefahren.
Ersatzhaltestellen
Die Ersatzhaltestellen sind die Haltestellen Geidorfplatz, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse und Kaiser–Josef–Platz/Oper.
Richtung Geidorf:
Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über Glacisstraße – Erzherzog-Johann-Allee – Burgring – Einspinnergasse – Burggasse zur Haltestelle Tummelplatz und weiter wie bisher nach Geidorf.
Zusätzliche Haltestelle:
Die Haltestelle Maiffredygasse der Linien 31 und 39 wird mitbedient.