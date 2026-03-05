„Traurigen Herzens“: Familienbetrieb trauert um „geliebtes Oberhaupt“

Das Grazer Familienunternehmen Autohaus Ford Gaberszik gibt „traurigen Herzens“ bekannt, dass Seniorchefin und „geliebtes Familienoberhaupt“ Maria Gaberszik ihre Augen für immer geschlossen hat. „Mit viel Mut, vollstem Einsatz und großem Herzen hat sie unser Unternehmen zunächst mit ihrem Mann Alfred Gaberszik und später mit ihren beiden Töchtern, Sonja und Maria, mit aufgebaut und bis ins hohe Alter von fast 94 Jahren geprägt“, heißt es in einem rührenden Statement des Betriebes. Und weiter: „Wir sind ihr von Herzen dankbar für alles, was sie uns gegeben hat, und werden sie immer in Erinnerung behalten als die starke und großartige Frau, die sie stets war und über Jahrzehnte so viel dazu beigetragen hat, dass die Familie Gaberszik sowie die Firma Gaberszik heute so sind, wie sie sind.“

„Ihr Andenken lebt in unserem Familienunternehmen weiter“

Am 6. März findet die Verabschiedung am Grazer Zentralfriedhof statt. Aus diesem Grund wird die Firma am Freitag auch geschlossen bleiben. „Ihr Andenken lebt in uns und unserem Familienunternehmen weiter“, heißt es abschließend.