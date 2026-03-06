Neuerungen: Frischer Wind für den Bauernmarkt in Frohnleiten

Seit Jahrzehnten ist der Frohnleitner Bauernmarkt mit seinen Direktvermarktern und deren regionalen Produkten ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens am Hauptplatz. Um die Attraktivität des Marktes für Beschicker und Besucher zu erhöhen, wird im Rahmen des LEADER- Projekts „Marktleben Frohnleiten – regional genießen, gemeinsam gestalten“ eine umfassende Neugestaltung umgesetzt. Durch die Anschaffung moderner Pavillons, Marktschirmen und einer professionellen Marktausstattung entsteht ein funktionales und ästhetisch ansprechendes Marktumfeld. Ergänzende Werbe- und Öffentlichkeitsmaßnahmen tragen dazu bei, den Bauernmarkt im Ortszentrum noch stärker zu positionieren.

Bauernmarkt als geselliger Treffpunkt

„Wir dürfen stolz behaupten, dass unser Hauptplatz ein lebendiger Treffpunkt ist. Das funktioniert aber nur, weil wir laufend daran arbeiten, neue Angebote zu schaffen. Der Bauernmarkt ist nicht nur ein Ort, um regionale und saisonale Lebensmittel zu kaufen, sondern ein Treffpunkt an dem die Menschen zusammenkommen. Mit der neuen Infrastruktur verbessern wir die Aufenthaltsqualität vor Ort, durch gezielte Werbemaßnahmen entsteht Aufmerksamkeit für die Menschen und Produkte hinter dem Frohnleitner Bauernmarkt“, erklärt Bürgermeister Johannes Wagner und drückt den Frohnleitner Beschickern seinen Dank aus.

Eröffnungsfest am 30. Mai

Ein Besuch am Frohnleitner Bauernmarkt lohnt sich allerdings schon jetzt, denn von Gemüse über Honig, Ziegenmilchprodukten, Brot, Edelbränden und Marmeladen bis hin zu Fischspezialitäten und vielem mehr wird jeden Samstag von 7 bis 11.30 Uhr eine breite Produktpalette geboten. „Wir möchten den Bauernmarkt vergrößern und weiter beleben. Dafür sind wir aktiv auf der Suche nach neuen Beschickern. Dass in Frohnleiten keine Standgebühren anfallen und die umfassende Infrastruktur genutzt werden kann, ist sicher ein attraktives Angebot für Direktvermarkter. Unser Angebot soll ergänzt werden und neues Publikum ansprechen – denn davon profitieren schlussendliche alle“, so Barbra Friedam, Gemeindebäuerin und Obfrau des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Erstmals im neuen Gewand präsentiert sich der Bauernmarkt beim Eröffnungsfest am Samstag, dem 30. Mai 2026.