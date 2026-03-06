Beliebter Coffeeshop in Graz wächst: Neuer Treffpunkt in der Annenstraße

Der Grazer Coffeeshop Dook’s wächst weiter. Nach dem erfolgreichen Start in der Griesgasse eröffnet Betreiber Sandro Mayer nun eine zweite Filiale, mitten in der Annenstraße. Für Kaffeefans bedeutet das: Bio-Kaffee und Donuts.

Erst vor zwei Jahren eröffnete das Dook´s in den Räumlichkeiten des ehemaligen Parks. Jetzt wird in der Annenstraße eröffnet.

Erst vor zwei Jahren eröffnete das Dook´s in den Räumlichkeiten des ehemaligen Parks. Jetzt wird in der Annenstraße eröffnet.

Der Grazer Coffeeshop Dook’s setzt seinen Wachstumskurs fort. Am heutigen Freitag, dem 6. März, eröffnet Betreiber Sandro Mayer eine zweite Filiale in der Annenstraße 22. Damit expandiert das Café, das vor rund zwei Jahren in der Griesgasse gestartet ist.

Erfolgreicher Start in der Griesgasse

Wie 5 Minuten bereits berichtete, zog im Mai 2024 mit Dook’s ein neuer Coffeeshop in die Griesgasse ein. In jenem Lokal, in dem zuvor das Parks Art seine Gäste bewirtete, setzte Mayer auf ein einfaches Konzept: hochwertiger Bio-Kaffee zu fairen Preisen, kombiniert mit schnellen Snacks für den Alltag. Serviert wird unter anderem Bio-Kaffee der Marke Mount Hagen, dazu kommen Smoothies, Shakes und Erfrischungsgetränke. In der Vitrine finden Gäste Bagels, Sandwiches, Croissants, Brezen oder Donuts.

Zweiter Standort im Grazer Zentrum

Mit der neuen Filiale in der Annenstraße 22 erweitert der junge Unternehmer nun sein Angebot in Graz. Für Dook’s bedeutet der zweite Standort einen wichtigen Schritt. Ziel ist es, den schnellen Kaffee für unterwegs ebenso anzubieten wie einen kurzen Treffpunkt für eine Pause zwischendurch. Hinter dem Konzept steht Sandro Mayer, ein Kärntner, der wegen seines Studiums nach Graz kam. Die Gastronomie liegt in der Familie: Seine Eltern führen das „Weiße Rössl“ in Schiefling am Wörthersee. Der Name Dook’s entstand übrigens aus einer Mischung der Begriffe Kaffee, Donuts und „good“, eine spielerische Wortkombination, die das Konzept widerspiegeln soll.