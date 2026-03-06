Hubschrauber, Bauarbeiten, Übung: Intensive Woche am Grazer Schloßberg

Der Grazer Schloßberg hatte in dieser Woche alle Hände voll zu tun. Mehrere Einsätze und Arbeiten sorgten für ungewöhnliche Bilder über der Grazer Innenstadt, von Hubschrauberflügen bis hin zu einer Evakuierungsübung.

Besonders spektakulär war der Einsatz rund um die Brücke der Schloßbergbahn. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurden die Brückenteile per Hubschrauber wieder an ihren ursprünglichen Platz gehoben und montiert. Damit ist der spektakuläre Teil des Projekts abgeschlossen und die Wege am Schloßberg sind wieder frei zugänglich. Ganz fertig ist die Baustelle jedoch noch nicht: In den kommenden Wochen folgen noch Arbeiten im Beton-Auflagebereich, außerdem wird der Belag erneuert und es stehen Malerarbeiten an. Die offizielle Eröffnung der sanierten Brücke ist rund um Ostern geplant.

Übung für den Ernstfall und Helikopter-Einsatz

Am Mittwoch, dem 4. März stand zudem eine besondere Übung auf dem Programm. Im Zuge der jährlichen Hauptrevision der Grazer Schloßbergbahn wurde eine realitätsnahe Einsatzsituation trainiert. Dabei probten Einsatzkräfte die Evakuierung mehrerer eingeschlossener Personen. Laut Verantwortlichen konnten alle zuvor definierten Ziele der Übung erreicht werden. Bereits zu Wochenbeginn gab es einen weiteren spektakulären Einsatz. Am Montag wurden abgestorbene und unsichere Bäume am Schloßberg entfernt, 5 Minuten hat berichtet. Insgesamt betrifft das rund 15 Standorte, an denen Gehölze aus Sicherheitsgründen entnommen werden mussten. Da viele Bereiche des Schloßbergs schwer zugänglich sind, kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Mit dem sogenannten Heli-Logging-Verfahren wurden die Baumteile aus dem steilen Gelände abtransportiert. Die Arbeiten dienen vor allem der Sicherheit der Besucher, gleichzeitig sollen an geeigneten Stellen wieder neue Bäume gepflanzt werden.