Zucker statt Kokain: Vier Jugendliche nach Deal in Graz vor Gericht

Vier Jugendliche sollen versucht haben, zerstoßenen Würfelzucker als Kokain zu verkaufen. Laut Anklage blieb es jedoch nicht beim Betrug, der Käufer soll bei dem Treffen auch ausgeraubt worden sein.

Ein geplatzter Deal beschäftigt derzeit das Gericht in Graz. Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren stehen im Verdacht, einem jungen Mann zerstoßenen Würfelzucker als Kokain zum Kauf angeboten zu haben. Laut Anklage endete das Treffen jedoch nicht nur mit einem Täuschungsversuch, der Käufer soll auch noch beraubt worden sein.

Treffen über Social Media arrangiert

Den Ermittlungen zufolge wurde der Kontakt über soziale Netzwerke hergestellt. Der Hauptangeklagte soll den Interessenten über Plattformen wie Snapchat oder TikTok zu einem Treffen eingeladen haben. Hinweise auf ein mögliches Drogengeschäft sollen dabei über bestimmte Emojis, nämlich eine Schneeflocke und einem Brokkoli, erfolgt sein, die in der Szene als Zeichen für Drogen gelten, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Vor dem Treffen wurde laut Aussagen des Jugendlichen Würfelzucker zerkleinert, um optisch einer Droge zu ähneln. Anschließend wurde das Pulver in kleine Säckchen verpackt. Der Käufer übergab schließlich 230 Euro für die vermeintliche Ware.

Unterschiedliche Darstellungen vor Gericht

Während die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Käufer während des Treffens unter Druck gesetzt und schließlich beraubt wurde, sprechen die Angeklagten von einem reinen Betrugsversuch. Sie bestreiten, Gewalt angewendet oder den Mann mit einer Waffe bedroht zu haben. Die Verteidiger argumentieren, dass es keinen Raub gegeben habe und die Jugendlichen lediglich versucht hätten, den Käufer zu täuschen. Der Fall ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Weitere Zeugenaussagen sollen klären, wie genau sich das Treffen abgespielt hat und welche Rolle die einzelnen Jugendlichen gespielt haben. Die Verhandlung wurde vertagt. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.