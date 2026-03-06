Graz als Weltraumzentrum: TU saniert „Austria-Houston“ um 10 Mio. Euro

In Graz wird Weltraumgeschichte geschrieben. An der TU Graz entstehen und steuern Forschende österreichische Satelliten. Nun wird das Gebäude der Bodenstation umfassend saniert, rund zehn Millionen Euro werden investiert.

Während Raketen weltweit starten und Satelliten die Erde umkreisen, spielt auch Graz eine zentrale Rolle in der europäischen Raumfahrt. Am Campus der Technischen Universität Graz befindet sich eine der wichtigsten Satelliten-Bodenstationen Österreichs. Von hier aus werden kleine Forschungssatelliten entwickelt, getestet und während ihrer Mission im All überwacht. Der Standort hat sich über die Jahre einen besonderen Spitznamen verdient: „Austria-Houston“, eine Anspielung auf das berühmte NASA-Kontrollzentrum in den USA.

Österreichs Weg ins All

Nun wird das Gebäude in der Inffeldgasse umfassend modernisiert. Bis Anfang 2028 investiert die TU Graz rund zehn Millionen Euro in die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Forschungsstandorts. Mehrere bedeutende österreichische Satellitenmissionen haben ihren Ursprung in Graz. Darunter etwa TUGSAT-1 oder UniBRITE, die 2013 gestartet wurden und Daten über helle Sterne im Universum gesammelt haben. Beide Missionen liefen deutlich länger als ursprünglich geplant und konnten erst 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Auch neuere Projekte entstehen hier. Mit dem Satelliten OPS-SAT wurden über mehrere Jahre innovative Technologien für zukünftige Raumfahrtmissionen getestet. Der Mini-Klimasatellit PRETTY liefert weiterhin Daten aus dem Orbit, seine Mission wurde erst kürzlich verlängert. Die Steuerung dieser Satelliten erfolgt direkt von Graz aus, über die Antennenanlage auf dem Dach der TU-Einrichtung.

Extreme Tests für Satelliten

Bevor ein Satellit ins All startet, muss er extreme Bedingungen überstehen. In den Laboren der TU Graz werden daher umfassende Tests durchgeführt. Dazu gehören etwa Temperaturtests von minus 40 bis plus 80 Grad, die simulieren, welchen Belastungen Satelliten im Weltraum ausgesetzt sind. Zusätzlich werden sie in speziellen Vakuumkammern geprüft oder auf sogenannten Rütteltischen extremen Erschütterungen ausgesetzt, ähnlich jenen beim Raketenstart. Erst wenn alle Tests erfolgreich bestanden sind, darf ein Satellit tatsächlich ins All geschickt werden.

Umbau bei laufendem Betrieb

Die Generalsanierung des Gebäudes soll im Sommer 2026 starten. Trotz der Bauarbeiten soll der Betrieb der Satellitenprogramme weiterlaufen. Die Antennenanlage bleibt zugänglich, während Büros und Labore vorübergehend auf andere Bereiche des Campus verlegt werden. Einige Einrichtungen werden sogar in speziell vorbereitete Container übersiedeln. Auch für den Reinraum, in dem empfindliche Satellitenkomponenten montiert werden, wird eine Ersatzlösung geschaffen.

Mehr Nachhaltigkeit für den Weltraumstandort

Das Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz. Die Sanierung soll daher auch ökologische Verbesserungen bringen. Geplant sind unter anderem eine neue Holzfassade, Begrünung sowie moderne Energie- und Beschattungssysteme. Zusätzlich sollen neue Bäume für mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima sorgen. Auch die Barrierefreiheit wird im Zuge der Bauarbeiten verbessert.