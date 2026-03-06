Vater-Tochter-Duo bringt italienische Bar an Grazer Franziskanerplatz

Mit der Eröffnung von Dedi’s Bar haben Ralf und Anna Detitscheg einen neuen Treffpunkt für Genießer geschaffen. Gäste erwartet eine Mischung aus italienischen Häppchen, ausgewählten Weinen und perfektem Kaffee.

Mitten im Herzen der Grazer Altstadt ist ein neues Stück Italien eingezogen. Am Franziskanerplatz 12 hat kürzlich Dedi’s Bar eröffnet, ein kleines Lokal mit großer Leidenschaft für italienische Genusskultur. Hinter dem Konzept steht ein Vater-Tochter-Team: Ralf Detitscheg und seine Tochter Anna haben sich mit der Bar einen lang gehegten Traum erfüllt. In den vergangenen Monaten wurde intensiv geplant, gestaltet und vorbereitet, nun begrüßte das Lokal seine ersten Gäste.

Italienisches Lebensgefühl mitten in Graz

Die Idee hinter Dedi’s Bar ist einfach: Ein Ort, an dem man kurz verweilt, ein Glas Wein trinkt, einen Espresso genießt oder kleine Spezialitäten probiert. Inspiriert ist das Konzept von den traditionellen Bars in Italien, in denen Genuss und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Auf der Karte finden sich unter anderem Cicchetti, also kleine venezianische Häppchen, dazu ausgewählte italienische Weine, klassischer Espresso sowie süße Spezialitäten wie Tiramisu. Der Standort könnte kaum passender sein: Der Franziskanerplatz zählt zu den beliebtesten Treffpunkten in der Grazer Innenstadt.