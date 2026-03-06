Graz beschließt Sozialförderungen in Millionenhöhe

Die Stadt Graz investiert weiter kräftig in soziale Einrichtungen und Projekte. Am Freitag wurden im Gemeinderat mehrere Förderungen beschlossen, die Hilfsangebote für armutsgefährdete Menschen, Wohnungslose sowie soziale Initiativen in den Stadtteilen absichern sollen. Einen wichtigen Beitrag erhält etwa das Marienstüberl der Caritas: Für die Basisförderung und Grundversorgung der Einrichtung wurden 246.144 Euro beschlossen. Das Marienstüberl zählt zu den zentralen Anlaufstellen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Auch weitere soziale Initiativen werden unterstützt. So erhält der Verein „Men in Care & Edukation“, der Männer für Berufe in Pflege und Erziehung gewinnen will, 5.000 Euro. Für die Caritas-Projekte „Aktion Herz“ und das Straßenmagazin „Megaphon“ werden 14.500 Euro bereitgestellt. Der Verein Pro Mente erhält 96.000 Euro für sein Projekt „Zuverdienst“, das Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Beschäftigung ermöglicht. Ein Sammelantrag für Projekte im Bereich Wohnen, Wohnungssicherung und Wohnungslosigkeit umfasst mehrere Förderungen: Für Angebote der Caritas, das Schlupfhaus sowie mobile Wohnbegleitung werden insgesamt 60.640 Euro bereitgestellt. Ein weiterer Sammelantrag unterstützt das Tageszentrum der Caritas mit 520.000 Euro, während die Vinzenzgemeinschaft im selben Bereich 575.005 Euro erhält. Sämtliche dieser Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Förderungen für Stadtteilmanagenment

Auch Initiativen in den Stadtteilen profitieren von den Förderungen. Für das Stadtteilmanagement Reininghaus wurden 120.000 Euro, für das Management in der Smart City 83.000 Euro beschlossen – ebenfalls einstimmig. Mehrheitlich beschlossen wurde hingegen die Förderung der Initiative „Wir gestalten Geidorf“ in Höhe von 15.000 Euro. Die ÖVP stimmte dagegen und lehnte auch die Unterstützung für „Health Street Hackhergasse“ (15.000 Euro) sowie die Basisförderung für das Stadtteilprojekt Annenviertel (30.000 Euro) ab. Einigkeit herrschte wiederum bei der Förderung kultureller und nachbarschaftlicher Projekte: Für den Lendwirbel wurden 17.000 Euro, für La Strada in Reininghaus 10.000 Euro beschlossen.

Projektförderungen für Integration, Frauen, Kinder und Jugendliche

Darüber hinaus verabschiedete der Gemeinderat mehrere Sammelanträge für soziale Programme: 108.700 Euro fließen in Integrations- und Beratungsmaßnahmen, 125.100 Euro in Angebote für Frauen und 273.700 Euro in Projekte für Kinder und Jugendliche. Auch diese Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.