Verkehrsunfall bei Grazer Einkaufszentrum fordert verletzte Person

Am Freitagnachmittag, dem 6. März 2026, kam es auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Graz-Straßgang zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17.20 Uhr wollte eine 58-jährige Grazerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Grazer Süden abstellen. Da sie keinen freien Parkplatz vorfand, setzte sie ihr Fahrzeug zurück und hielt an, da sie einen ausparkenden Wagen bemerkte. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus Kroatien, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Im Zuge dieses Manövers kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Heckbereich.

21-Jährige leicht verletzt

Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung in das LKH-Graz gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Alkoholuntersuchungen bei beiden Lenkerinnen verliefen negativ. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang werden geführt.