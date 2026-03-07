„Nicht bei der Zukunft unserer Kinder sparen“ – NEOS zu Schulbudget

Das Budget für die Schulen hätte um ein Drittel gekürzt werden sollen. Jetzt soll die Regierung einlenken, da es sich um einen Irrtum gehandelt haben soll – und das sorgt für ordentlich Kritik.

Anfang des Jahres hat eine drastische Kürzung des Budgets im Schulbereich um ein Drittel für Ärger gesorgt, vor allem bei den Grazer NEOS. Jetzt soll die Stadtregierung einlenken: In der kommenden Gemeinderatssitzung soll die Kürzung bei den schulautonomen Mitteln teilweise zurückgenommen und das Budget wieder um 300.000 Euro aufgestockt werden.

Kürzung soll „irrtümlich“ geplant worden sein

Der Finanzausschuss hatte die Kürzung mit einer „irrtümlichen Kürzung“ begründet – und das sorgt vor allem beim Fraktionsvorsitzenden der NEOS, Philipp Pointner, für scharfe Kritik. „Diese Darstellung ist ein Schlag ins Gesicht jeder Schuldirektorin und jedes Schuldirektors in Graz“, stellt Pointner klar und ergänzt: „Die Stadtregierung spart auf dem Rücken der Schulen und versucht nun, einen schwerwiegenden Fehler als harmloses Versehen darzustellen.“

©NEOS Steiermark Philipp Pointner fordert eine Kurskorrektur in der Bildungspolitik.

Wichtige Porjekte wären nicht mehr möglich gewesen

Die Kürzung hätte nämlich bedeutet, dass den Schulen rund eine halbe Million Euro für wichtige Projekte, individuelle Fördermaßnahmen und unbürokratische Hilfe im Schulalltag fehlen würden. Mit der Aufstockung um 300.000 Euro würden aber trotzdem noch 200.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr fehlen. „Was die Grazer Schulen brauchen, sind keine jährlichen Almosen, die von der politischen Gunst abhängen, sondern verlässliche und langfristige Planungssicherheit“, so Pointner.

Pointner: „Nicht länger bei der Zukunft unserer Kinder sparen“

Was jetzt folgen müsse, sei eine nachhaltige Kurskorrektur in der Bildungspolitik. Anstatt kurzfristiger Budget-Verschiebungen brauche es strukturelle Verbesserungen. „Die Stadtregierung darf nicht länger bei der Zukunft unserer Kinder sparen. Es ist Zeit, dass die Regierenden begreifen, was die Schulen wirklich brauchen: genügend finanzielle Mittel, damit jedes Kind jene Unterstützung erhält, die es zur Entfaltung seiner Talente benötigt“, so Pointner abschließend.