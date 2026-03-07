SPÖ fordert Gesundheitszentrum für Frauen in Graz

Passend zum Frauentag soll auch auf den Bereich der medizinischen Versorgung von Frauen aufmerksam gemacht werden. Um Defizite auszugleichen, soll ein Gesundheitszentrum geschaffen werden.

Die Gleichstellung von Frauen rückt rund um den Internationalen Frauentag am 8. März wieder in den Fokus. Themen wie Lohn- und Pensionsunterschiede rücken dabei in den Vordergrund. Doch was laut der SPÖ oft übersehen wird, ist die medizinische Versorgung von Frauen. Deshalb bringt Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger einen Dringlichen Antrag ein und fordert in einer Petition an das Land Steiermark ein eigenes Gesundheitszentrum für Frauen in Graz. „Wir wollen langfristig ein Gesundheitszentrum in jedem Grazer Bezirk und gleichzeitig mehr Fachärztinnen und Fachärzte in der Stadt. Ein spezialisiertes Gesundheitszentrum für Frauen wäre ein wichtiger Schritt, um Versorgungslücken zu schließen“, betont auch die Grazer SPÖ-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Doris Kampus.

©SPÖ Graz „Frauen müssen sich darauf verlassen können, rasch und umfassend medizinisch versorgt zu werden“, so Kampus.

Frauen sind „medizinische Randfälle“

Die moderne Medizin würde laut Schlüsselberger Frauen noch immer wie medizinische Randfälle behandeln. Das würde Gesundheit und auch Lebensqualität kosten. Frauengesundheit sei kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil einer funktionierenden Gesundheitsversorgung. In Graz würde das bereits bestehende Frauengesundheitszentrum wichtige Beratungsarbeit leisten, jedoch keine ärztlichen Untersuchungen oder Therapien anbieten.

©SPÖ GR Klub Daniela Schlüsselberger setzt sich für ein Gesundheitszentrum für Frauen ein.

„Frauen müssen sich darauf verlassen können“

Gleichzeitig sei die gynäkologische Versorgung vielerorts angespannt. Lange Wartezeiten auf Termine gehöre zum Alltag vieler Frauen. Schlüsselberger fordert daher „ein interdisziplinäres Gesundheitszentrum für Frauen mit ärztlicher Anbindung in Graz“, in dem gynäkologische Betreuung, Prävention und psychosoziale Unterstützung gebündelt werden. „Der Internationale Frauentag erinnert uns daran, dass Gleichstellung auch in der Gesundheitsversorgung noch nicht erreicht ist. Frauen müssen sich darauf verlassen können, rasch und umfassend medizinisch versorgt zu werden“, so Kampus.