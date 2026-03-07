Opern kontern Chalamet: Auch Grazer Oper reagiert auf umstrittene Aussage

Hollywood-Star Timothée Chalamet hat mit einer Bemerkung über angeblich fehlendes Interesse an Oper und Ballett für Wirbel gesorgt. Opernhäuser weltweit, darunter auch Graz, reagieren darauf mit Humor und klaren Botschaften.

Eine Aussage von Schauspieler Timothée Chalamet sorgt derzeit in der Kulturszene für Diskussionen. In einem rund 90-minütigen Gespräch mit Schauspielkollege Matthew McConaughey sprach der 30-Jährige über die Zukunft der Filmbranche und erklärte dabei, dass er nicht in Bereichen wie Oper oder Ballett arbeiten wolle. Diese würden oft nur künstlich am Leben gehalten, obwohl sich kaum jemand dafür interessiere, so Chalamet sinngemäß.

Opernhäuser weltweit reagierten auf Aussage

Die Reaktionen aus der Opernwelt ließen nicht lange auf sich warten. Mehrere große Häuser reagierten öffentlich – teils kritisch, teils mit einem Augenzwinkern. Die New Yorker Metropolitan Opera veröffentlichte etwa ein Video mit Eindrücken aus einem voll besetzten Opernhaus, während die Oper in Los Angeles scherzhaft darauf hinwies, dass eine aktuelle Vorstellung bereits fast ausverkauft sei. Auch die Wiener Staatsoper meldete sich zu Wort und lud den Schauspieler kurzerhand zu einem Besuch ein.

Grazer Oper reagierte mit Video

Ebenfalls humorvoll reagierte die Grazer Oper. In einem kurzen Video widerspricht das Haus der Aussage deutlich und zeigt gleichzeitig, dass Opernaufführungen nach wie vor auf großes Interesse stoßen. Mit dem Beitrag positioniert sich das Opernhaus klar: Die Begeisterung für Oper sei weiterhin lebendig, auch in Graz. Gleichzeitig wurden User in der Beschreibung unter dem Video auf Instagram dazu animiert, ihre Gedanken zu der umstrittenen Aussage zu teilen: „Was denkst du? Hinterlasse einen Kommentar.“ In den Kommentare wurde besonders eines sehr deutlich: Das Video der Grazer Oper kam sehr gut an, viele teilen diese Darstellung und finden die Reaktion gelungen. „Sehr cool gemacht“, „Bravo“, „so sieht es aus“, so der Zuspruch in den Kommentaren.

Schauspieler relativierte Aussage

Chalamet selbst relativierte seine Worte kurz nach der Aussage und betonte, großen Respekt vor Künstlerinnen und Künstlern aus Oper und Ballett zu haben. Trotzdem hat seine Bemerkung eine Debatte ausgelöst und den Opernhäusern weltweit eine Bühne für eine selbstbewusste Antwort gegeben.