Anzeigenflut in Graz: Mehrere Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei in Graz einen Verkehrsschwerpunkt durch. Dabei wurden 45 Anzeigen erstattet, sechs Führerscheine abgenommen und mehrere Fahrer wegen Alkohol- oder Drogenkonsums gestoppt.

Insgesamt erstatteten sie dabei 45 Anzeigen, darunter vier wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. In drei Fällen standen Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Suchtgift, wie sich nach positiven Speicheltests beziehungsweise klinischen Untersuchungen samt Blutabnahme herausstellte. Zur Durchführung der medizinischen Untersuchungen stand auch der polizeiärztliche Dienst bei den Kontrollen im Einsatz. In einem Fahrzeug wurde Suchtgift sichergestellt. Zudem wurden zwei Anzeigen wegen unzureichender Kindersicherung erstattet sowie weitere aufgrund verschiedener Übertretungen im Bereich der Verkehrssicherheit.

Zahlreiche Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen

Insgesamt kam es im Zuge der nächtlichen Schwerpunktaktion zu sechs Führerscheinabnahmen. Darüber hinaus verhängte die Polizei 13 Organmandate vor Ort, unter anderem wegen der Nichtverwendung des Sicherheitsgurtes oder anderen weniger schweren Übertretungen im Straßenverkehr. Zwei Fahrzeuglenker missachteten die Anhaltezeichen der Polizei und versuchten vor den Kontrollen zu flüchten. Auch sie wurden ausgeforscht und werden angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert