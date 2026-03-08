Happy End für Hündin: Nora erobert neue Familie im Sturm

Die Arche Noah verkündet ein tierisches Happy End: Die Hündin Nora durfte kurz vor Weihnachten in ihr neues Zuhause ziehen und hat dort sofort die Herzen ihrer neuen Familie erobert. Auf der Suche nach einer passenden Gefährtin für ihren Paul, selbst ein ehemaliger Schützling des Tierheims, führte der Weg der Familie wieder zurück zur Arche Noah. „Schon beim ersten Kennenlernen war da etwas Besonderes“, berichtet der Verein. Paul und Nora verstanden sich sofort, und nach gemeinsamen Spaziergängen war klar: Die beiden Hunde gehören zusammen.

Nora und Paul sind „ein echtes Dramteam“

Nora wird als „super liebevolle, sensible und unkomplizierte kleine Wirbelwind-Dame“ beschrieben, die nicht nur mit Paul, sondern auch mit Kindern und anderen Hunden bestens zurechtkommt. Besonders die Bindung zwischen den beiden Vierbeinern ist stark: „Sie ist ganz bestimmt sein größter Fan, folgt ihm auf Schritt und Tritt. Die beiden kuscheln, spielen und putzen sich sogar gegenseitig – ein echtes Dream-Team“, so die Arche Noah. Mit Nora hat die Familie nun nicht nur einen neuen Hund, sondern auch frischen Schwung und viel Freude im Alltag gewonnen. Der Verein freut sich über das glückliche Ende und darauf, dass wieder ein Hund aus der Arche Noah zeigen kann, „wie viel Liebe in ihm steckt“.